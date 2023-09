'Funtrab na Comunidade' atende na Paróquia São João Batista no sábado

Sarah Chaves, com informações da Funtrab

Com o objetivo de levar os serviços oferecidos à população para realização de atendimento nos bairros, a Fundação do Trabalho de MS (Funtrab) idealizou o Projeto ‘ Funtrab na Comunidade’ que realiza atendimento neste sábado (16) no bairro Coophasul, na Paróquia São João Batista,

A ação na Paróquia acontece das 8 às 12 horas, na Rua Francisco Sabino, 58. A equipe da Fundação realiza atualização de cadastro, intermediação de mão de obra, orientações sobre Seguro-Desemprego e Carteira de Trabalho Digital. O atendimento é gratuito, os interessados devem portar o RG, CPF e Carteira de Trabalho.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também