'Funtrab na Comunidade' continuará no Santuário Perpétuo Socorro por mais duas semanas

Devido a grande procura de trabalhadores, o projeto “Funtrab na Comunidade” acabou tendo sua permanência no Santuário Estadual Nossa Senhora do Perpétuo Socorro prorrogada. A ação agora ficará por mais duas semanas.

Nas próximas quartas-feiras (16 e 23 de agosto), a Funtrab volta a realizar o atendimento no CAD (Centro de Atendimento ao Devoto) do santuário, das 13 às 17 horas.

Para o diretor-presidente da Funtrab, Ademar Silva Júnior, a ação vai continuar por conta do bom desempenho do projeto. “Muita gente nos procurou para poder achar uma vaga. É através dessa parceria com a comunidade que podemos levar esse bom momento da economia ao cidadão de Mato Grosso do Sul”, comemora Ademar Jr.

O padre Reginaldo Padilha ressalta a importância de disponibilizar as oportunidades aos trabalhadores. “O trabalho dá dignidade à pessoa humana e nós tivemos a oportunidade de estender esta bela parceria por mais duas quartas-feiras", destaca o reitor do Santuário.

A Funtrab, vinculada à Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência Tecnologia e Inovação), se empenha em integrar as ações na área do trabalho, na formulação e execução de Políticas Públicas de amparo ao desempregado, geração de emprego e renda, melhoria das relações do trabalho, elevação da qualidade dos empregos existentes e qualificação social e profissional.

