'Funtrab na Comunidade' estará no Jardim América amanhã e sábado

O Projeto ‘Funtrab na Comunidade’, que visa aproximar os serviços públicos à população, irá ter mais uma edição nesta sexta-feira (20) e no sábado (21). Desta vez, a ação acontece no Jardim América, com mais de 1,8 mil vagas de emprego disponíveis.

Esta ação ocorre por meio de parceria entre a Fundação e a rede atacadista Assaí, que está oferecendo 83 vagas para contratação imediata, destinadas a candidatos com ou sem experiência nas funções de operador de caixa, atendente de loja, fiscal de prevenção e perdas e açougueiro.

Pessoas com Deficiência (PcD) também podem participar do processo seletivo. Além do salário, os contratados terão direito ao seguro de vida, assistência médica-odontológica, vale-transporte, refeição no local dentre outros benefícios.

A ação será nesta sexta (20) e sábado (21), das 8 às 13 horas, no estacionamento da loja Assaí Acrissul MS, situada na Avenida Fábio Zahran, 7.919 – Jardim América.

O diretor-presidente da Funtrab, Ademar Silva Júnior, reconhece o valor dessas ações em parceria com outras instituições. “Estamos imbuídos em proporcionar uma política de melhoria de qualidade de vida à nossa população e a Funtrab reforça seu papel em atuar como facilitadora entre os trabalhadores e empregadores” finaliza Ademar Júnior.

