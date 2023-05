Funtrab: Nove áreas de atuação estão com oportunidades de estágio abertas

A Fundação do Trabalho (Funtrab) oferece nesta quarta-feira (3), 1.381 mil vagas para quem busca por um emprego em Campo Grande.

Entre as oportunidades ofertadas estão as vagas para estágio são elas: Administrador de marketing (1), advogado (5), assistente de mídias (1), assistente de produção/ moda (1), auxiliar administrativo (2), engenheiro civil, engenheiro sanitarista (2), profissional de educação física na saúde (10) e projetista de arquitetura (1).



Os atendimentos na Funtrab são agendados por meio do aplicativo MS CONTRATA+. Em seguida, os interessados devem comparecer na Funtrab ou na Casa do Trabalhador de sua cidade com RG, CPF e Carteira de Trabalho, de segunda a sexta, das 7h30 às 13h30, para concorrer às vagas. Veja a lista no link.

O trabalhador que não tiver acesso ao aplicativo, basta comparecer na Funtrab (nos dias, horários e com os documentos acima) para ser atendido.

