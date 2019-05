Funtrab oferece 124 vagas em Campo Grande

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) está com 124 ofertas de empregos para atuação em Campo Grande, em diferentes áreas, com destaque para 26 oportunidades para telemarketing e 15 oportunidades para a função de “instalador-reparador de redes e cabos telefônicos. Para agente de saneamento são 10 vagas.

Os interessados devem procurar a Funtrab, na rua 13 de Maio, 2773, Centro, das 7h às 17h.

Confira as vagas:

- Agente de saneamento 10

- Alinhador de pneus 1

- Alinhador de rodas 1

- Atendente de farmácia - balconista 2

- Atendente de lanchonete 4

- Atendente de lanchonete 4

- Atendente de lanchonete(PcD) 1

- Atendente de lanchonete 2

- Auxiliar administrativo(PcD) 1

- Auxiliar contábil 1

- Auxiliar de expedição 4

- Auxiliar de limpeza(PcD) 3

- Auxiliar de limpeza(PcD) 1

- Auxiliar de limpeza(PcD) 2

- Auxiliar de manutenção predial 1

- Auxiliar de pedreiro 4

- Auxiliar de pessoal 1

- Auxiliar mecânico de ar condicionado 1

- Auxiliar técnico de refrigeração 1

- Chapista de lanchonete 1

- Costureira em geral 2

- Cozinheiro geral 1

- Cozinheiro geral 1

- Eletricista 1

- Eletricista de instalações de veículos automotores 1

- Engenheiro civil 1

- Instalador de alarme 1

- Instalador de cortinas e persianas, portas sanfonadas e boxe 1

- Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança 1

- Instalador-reparador de redes e cabos telefônicos 15

- Lubrificador de veículos automotores (exceto embarcações) 1

- Mecânico de automóvel 1

- Montador de elevadores e similares 1

- Motorista de caminhãotanque 3

- Operador de estação de tratamento de água 1

- Operador de máquina de dobrar chapas 1

- Operador de retroescavadeira 1

- Operador de suporte técnico (telemarketing) 26

- Passador de roupas em geral 2

- Pintor de automóveis 1

- Pintor industrial 1

- Promotor de vendas 2

- Soldador 1

- Tosador 1

- Trabalhador agropecuário em geral 1

- Vendedor de serviços 2

- Vendedor interno 5

- Vendedor interno 1

- Vidraceiro 1

