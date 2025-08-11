Menu
Oportunidade

Funtrab oferece 3.775 vagas de emprego em todo o Mato Grosso do Sul

Mais de 800 oportunidades estão disponíveis em Campo Grande

11 agosto 2025 - 08h10Sarah Chaves
Foto: Bruno RezendeFoto: Bruno Rezende  

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul inicia esta semana com 3.775 vagas em aberto em seus registros. Destas, 831 estão na capital, Campo Grande.

Há oportunidades para auxiliar de lanchonete, ajudante de produção, armador de ferros, atendente de balção, assistente de vendas, carpinteiro, costureira, eletricista, farmacêutico, nutricionista, entre tantas outras funções.

Além disso, há 62 vagas para PcD (Pessoas com Deficiência) em Campo Grande para diversas funções, desde auxiliar administrativo até motorista de caminhão. Estas devem levar junto laudo médico atualizado, além dos documentos de praxe – RG, CPF e Carteira de Trabalho na Funtrab à Rua 13 de maio, 2773, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30, para concorrer às vagas e requerer Seguro-Desemprego.

Interior
Já para o interior, são milhares de postos de trabalho disponíveis. Em Três Lagoas são 293 vagas, Dourados (265), Sidrolândia (228), Chapadão do Sul (206), Nova Alvorada do Sul (155), São Gabriel do Oeste (155), Inocência (152), Naviraí (152), Paranaíba (126), Cassilândia (125).

A lista completa com as vagas disponíveis em todo o Estado pode ser conferida no link.

A localidade das 35 Casas do Trabalhador no estado estão disponíveis no link.

