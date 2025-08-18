Menu
Oportunidade

Funtrab oferece 3.873 vagas de emprego em todo o Mato Grosso do Sul

Nas oportunidades para PcD, um laudo médico atualizado deve ser apresentado além dos documentos de praxe

18 agosto 2025 - 08h10Sarah Chaves

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul inicia esta semana com 3.873 em aberto em seus registros. Destas, 949 estão na capital, Campo Grande.

Há oportunidades para auxiliar de linha de produção, carreteiro, assistente administrativo, operador de caixa, auxiliar de limpeza, pedreiro, desossador, motorista de caminhão, atendente de lanchonete, vendedor interno, entre tantas outras funções.

Além disso, há 57 vagas para PcD (Pessoas com Deficiência) em Campo Grande. Estas devem levar junto laudo médico atualizado, além dos documentos de praxe – RG, CPF e Carteira de Trabalho. As vagas são para diversas funções, desde auxiliar administrativo até operador de caixa.

São ofertadas ainda 8 vagas de estagiário para auxiliar contábil (3) e consultor jurídico (5).

Interior
Já para o interior, são milhares de postos de trabalho disponíveis. Os destaques são para Dourados (275), Três Lagoas (246), Sidrolândia (211), Chapadão do Sul (160), Aparecida do Taboado (154), Inocência (135), Naviraí (132), Nova Andradina (124) e Cassilândia (104)

A lista completa com as vagas disponíveis em todo o Estado pode ser conferida no link.

A Futrab também disponibiliza o endereço das 35 casas do trabalhador por meio do portal www.funtrab.ms.gov.br/localidades/.

