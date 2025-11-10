Menu
Menu Busca segunda, 10 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Oportunidade

Funtrab oferece 4.450 vagas de emprego nesta segunda-feira em MS

Os interessados devem procurar a Casa do Trabalhador de seu município

10 novembro 2025 - 07h30Sarah Chaves    atualizado em 10/11/2025 às 07h54
Foto: FuntrabFoto: Funtrab  

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) inicia a semana com 4.450 vagas de emprego disponíveis em 35 municípios do estado.

As cidades com maior número de oportunidades são Campo Grande, com 725 vagas, seguida por Dourados (381), Iguatemi (347), Inocência (347) e Amambai (297).

Entre as funções com mais ofertas, estão trabalhador da cultura de maçã (658 vagas), auxiliar de linha de produção (288), trabalhador no cultivo de árvores frutíferas (201), auxiliar de limpeza (138) e servente de obras (103).

Os interessados devem procurar a Casa do Trabalhador de seu município, levando documentos pessoais, carteira de trabalho (física ou digital). No local, é possível receber orientações sobre as vagas, intermediação com as empresas contratantes e serviços de emissão da carteira digital.

As vagas e endereços das 35 Casas do Trabalhador estão disponíveis no pelo site oficial funtrab.ms.gov.br.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Pedreiro, repositor e costureira são destaques em vagas na Funsat nesta sexta
Oportunidade
Pedreiro, repositor e costureira são destaques em vagas na Funsat nesta sexta
Com salário de até R$ 14,9 mil, concurso da Caixa abre edital nesta sexta-feira
Oportunidade
Com salário de até R$ 14,9 mil, concurso da Caixa abre edital nesta sexta-feira
Sede da Funsat, em Campo Grande
Oportunidade
Quintou com emprego? Campo Grande tem 1,3 mil vagas disponíveis em 152 funções
carteira clt
Oportunidade
Campo Grande tem mais de 1,2 mil vagas de emprego abertas nesta quarta-feira
Sede da Funsat, em Campo Grande
Oportunidade
Precisando de emprego? Funsat oferta 1,2 mil vagas nesta terça em Campo Grande
Atendente de loja é uma das oportunidades
Oportunidade
Novembro começa com mais de 1,2 mil vagas em 154 funções diferentes na Capital
Carteira de Trabalho
Oportunidade
Funsat encerra outubro com 1.472 vagas em 156 funções diferentes
UEMS
Oportunidade
Inscrições para o Vestibular 2026 da UEMS terminam na próxima semana
Carteira de Trabalho
Oportunidade
Bora trabalhar? Capital tem mais de 1,4 mil vagas em aberto nesta quinta-feira
Curso gratuito de massas acontece nesta quarta-feira no Bairro Caiçara
Oportunidade
Curso gratuito de massas acontece nesta quarta-feira no Bairro Caiçara

Mais Lidas

As inscrições podem ser feitas online
Cidade
Inscrições para 258 casas populares começam amanhã em Campo Grande
Movimentação policial -
Polícia
"X9" entrega traficante e Polícia Militar fecha ponto de drogas no Jardim Vida Nova
A seleção seguirá critérios de vulnerabilidade social, priorizando mulheres chefes de família
Cidade
Inscrições para 258 unidades habitacionais abrem na segunda em Campo Grande
Imagem ilustrativa
Polícia
Moradoras do Santa Luzia têm carro, portão e até sofá atingido por tiros