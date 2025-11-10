Funtrab oferece 4.450 vagas de emprego nesta segunda-feira em MS

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) inicia a semana com 4.450 vagas de emprego disponíveis em 35 municípios do estado.

As cidades com maior número de oportunidades são Campo Grande, com 725 vagas, seguida por Dourados (381), Iguatemi (347), Inocência (347) e Amambai (297).

Entre as funções com mais ofertas, estão trabalhador da cultura de maçã (658 vagas), auxiliar de linha de produção (288), trabalhador no cultivo de árvores frutíferas (201), auxiliar de limpeza (138) e servente de obras (103).

Os interessados devem procurar a Casa do Trabalhador de seu município, levando documentos pessoais, carteira de trabalho (física ou digital). No local, é possível receber orientações sobre as vagas, intermediação com as empresas contratantes e serviços de emissão da carteira digital.

As vagas e endereços das 35 Casas do Trabalhador estão disponíveis no pelo site oficial funtrab.ms.gov.br.

