Funtrab oferece 772 vagas de emprego para Campo Grande nesta quinta

A Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) está oferecendo 956 vagas de emprego para os campo-grandenses nesta segunda-feira (16), onde se destacam as oportunidades para açougueiro desossador, ajudante de carga e descarga de mercadoria, atendente de balcão e até auxiliar de limpeza.

Para ter conhecimento sobre as vagas no interior do Estado, basta clicar aqui e verificar todas as oportunidades. São mais de 3,5 mil vagas de emprego que estão disponíveis para as demais cidades.

As oportunidades anunciadas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento.

Os interessados podem comparecer na Funtrab com RG, CPF e Carteira de Trabalho, à Rua 13 de maio, 2773, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30, para concorrer às vagas e requerer Seguro-Desemprego.

O atendimento também é feito na Rede Fácil das 8h às 13h.

Fácil Aero Rancho - Av. Marechal Deodoro, 2606 (Toda segunda-feira)

Fácil Guaicurus - Av. Gury Marques, 5111 Jardim Monumento (Toda quarta-feira)

Fácil General Osório - Rua Santo Ângelo, 51 Cel. Antonino (Toda quinta-feira)

Açougueiro 2 Açougueiro desossador 15 Adesivador 4 Ajudante de açougueiro (comércio) 3 Ajudante de cabista 2 Ajudante de carga e descarga de mercadoria 26 Ajudante de cozinha 2 Ajudante de eletricista 20 Alfaiate 1 Almoxarife 3 Analista ambiental 1 Analista de recursos humanos 1 Analista fiscal (economista) 1 Arrumador de hotel 1 Arte-finalista 3 Assistente administrativo 1 Assistente de vendas 4 Atendente barista 1 Atendente de balcão 31 Atendente de cafeteria 1 Atendente de lanchonete 19 Atendente de lojas 15 Atendente de lojas e mercados 10 Atendente de padaria 8 Atendente do setor de frios e laticínios 1 Auxiliar administrativo 6 Auxiliar de almoxarifado 1 Auxiliar de armazenamento 13 Auxiliar de confeitaria 1 Auxiliar de contabilidade 2 Auxiliar de cozinha 15 Auxiliar de encanador 1 Auxiliar de escrituração fiscal 2 Auxiliar de estoque 11 Auxiliar de expedição 3 Auxiliar de faturamento 1 Auxiliar de laboratório de análises clínicas 1 Auxiliar de lavanderia 10 Auxiliar de limpeza 49 Auxiliar de linha de produção 27 Auxiliar de logistica 1 Auxiliar de manutenção predial 10 Auxiliar de marceneiro 1 Auxiliar de mecânico de autos 1 Auxiliar de nutrição e dietética 2 Auxiliar de pessoal 1 Auxiliar de pizzaiolo 2 Auxiliar de serviço de copa 1 Auxiliar financeiro 3 Auxiliar mecânico de ar condicionado 1 Auxiliar técnico de mecânica 1 Auxiliar técnico de refrigeração 2 Barman 1 Bombista 1 Caixa de loja 1 Caixa no comércio 12 Camareira de hotel 5 Carpinteiro 12 Carreteiro (motorista de caminhão-carreta) 20 Caseiro 4 Caseiro (agricultura) 1 Chapeiro 2 Chaveiro 1 Chefe administrativo 1 Churrasqueiro 1 Colocador de estruturas metálicas 1 Condutor de bicicleta no transporte de mercadorias 1 Conferente de logística 6 Conferente mercadoria (exceto carga e descarga) 3 Consultor 1 Consultor de vendas 16 Coordenador de restaurante 1 Copeiro 1 Costureira de máquinas industriais 15 Costureira em geral 1 Cozinheiro de restaurante 2 Cozinheiro geral 2 Desenhista de páginas da internet (web designer) 1 Eletricista 1 Embalador, a mão 2 Empregado doméstico nos serviços gerais 10 Empregado doméstico faxineiro 6 Encanador 1 Encarregado de estoque 1 Engenheiro de automação 1 Estoquista 4 Fiscal de prevenção de perdas 3 Garçom 9 Gerente de marketing 1 Gerente de papelaria 1 Gerente de produção 1 Gerente de transportes 2 Impressor digital 2 Impressor flexográfico 1 Instalador de equipamentos de comunicação 2 Instalador de película solar (insulfilm) 2 Jardineiro 2 Lavador de veículos 4 Marceneiro 3 Marceneiro de móveis 1 Mecânico de automóvel 1 Mecânico de equipamentos industriais 1 Mecânico de manutenção de máquinas, em geral 1 Mecânico de manutenção de máquinas industriais 4 Mecânico de manutenção de ônibus 1 Mecânico de veículos 1 Mecânico eletricista de diesel (veículos automotores) 1 Montador de estruturas metálicas 1 Montador de móveis e artefatos de madeira 1 Motofretista 6 Motorista de automóveis 7 Motorista de caminhão 1 Motorista de ônibus rodoviário 1 Motorista de ônibus urbano 3 Motorista entregador 19 Nutricionista 2 Oficial de manutenção 1 Operador de acabamento (indústria gráfica) 3 Operador de caixa 23 Operador de empilhadeira 6 Operador de processo de produção 5 Operador de quadro de distribuição de energia elétrica 4 Operador de telemarketing ativo e receptivo 1 Operador de vendas (lojas) 2 Padeiro 1 Panfleteiro 1 Pedreiro 10 Pedreiro de edificações 2 Pintor industrial 2 Pizzaiolo 1 Polidor de veículos 2 Promotor de vendas 13 Promotor de vendas 2 Recepcionista atendente 1 Recepcionista de hotel 2 Recepcionista secretária 1 Repositor – em supermercados 1 Repositor de mercadorias 5 Retalhador de carne 12 Salgadeiro 1 Secretária (técnico em secretariado – português) 1 Sepultador 2 Serralheiro 3 Servente de obras 17 Soldador 3 Supervisor de vendas comercial 1 Técnico de apoio ao usuário de informática (helpdesk) 1 Técnico de operações de telecomunicações 2 Técnico em eletromecânica 1 Técnico em manutenção de equipamentos de informática 4 Técnico em manutenção de equipamentos e instrumentos médico-hospitalares 2 Telefonista 1 Torneiro mecânico 1 Trabalhador da suinocultura 4 Vendedor ambulante 1 Vendedor interno 22 Vendedor porta a porta 2 Vendedor pracista 8 Vidraceiro colocador de vidros 1 Vigia 1 Vigilante 32 Zelador 2

VAGAS EXCLUSIVAS P/ PcD (Pessoas com Deficiência (trazer laudo médico atualizado) :

TOTAL : 53 vagas

Assistente administrativo 1 Auxiliar administrativo 2 Auxiliar de estoque 1 Auxiliar de limpeza 6 Operador de telemarketing ativo e receptivo 6 Pedreiro 2 Retalhador de carne 2 Técnico em manutenção de equipamentos de informática 1 Vigilante 32

VAGAS P/ ESTÁGIOS (somente p/ quem cursa nível superior ou médio) :

TOTAL: 2 vagas

Auxiliar de contabilidade 1 Engenheiro civil 1

