Oportunidade

Funtrab oferece 949 vagas de emprego em Campo Grande

as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso

21 agosto 2025 - 07h30Sarah Chaves

Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) oferta nesta quinta-feira (21), uma lista com 949 vagas de emprego disponíveis em Campo Grande.

As oportunidades contemplam diferentes setores e níveis de qualificação, com maior concentração em funções como auxiliar de limpeza, auxiliar de cozinha, vendedor interno e operador de caixa. A seleção é presencial, mediante apresentação de RG, CPF e Carteira de Trabalho.

Outras ocupações com bons volumes incluem costureira em geral (20 vagas), eletricista de instalações (20), consultor de vendas (10), pedreiro (10), promotor de vendas (11) e repositor de mercadorias (11).
Os candidatos interessados devem se apresentar à sede da Funtrab, situada na Rua 13 de Maio, 2773, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h, onde também é possível solicitar o seguro-desemprego.

A Funtrab alerta que as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio.

