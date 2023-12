Funtrab oferece mais de 2.3 mil vagas nesta quarta-feira na Capital

A Fundação do Trabalho de MS (Funtrab) disponibiliza 2.374 vagas nesta quarta-feira (20), na Capital, com destaque para: ajudante de carga e descarga de mercadoria (54), açougueiro (24), atendente de lojas e mercados (17), auxiliar de cozinha (30), auxiliar de limpeza (104), servente de obras (122), dentre outras funções.

Para quem está cursando nível superior ou nível médio, há 12 vagas de estágio disponíveis em diversas áreas. Para PcD (pessoas com deficiência), há 181 vagas disponíveis em diversas áreas.

Os interessados podem comparecer na Funtrab com RG, CPF e Carteira de Trabalho, à Rua 13 de maio, 2773, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30, para concorrer às vagas e requerer Seguro-Desemprego.

Todas as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso. Confira as vagas no link.

