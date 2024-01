Funtrab oferece mais de 2,4 mil vagas nesta sexta-feira na Capital

A Fundação do Trabalho de MS (Funtrab) disponibiliza 2.004 vagas nesta sexta-feira (19), na Capital, com destaque para: ajudante de carga e descarga de mercadoria, açougueiro, atendente de lojas e mercados, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, servente de obras, operador de caixa , dentre outras funções.

Para quem está cursando nível superior ou nível médio, há 3 vagas de estágio disponíveis em diversas áreas. Para PcD (pessoas com deficiência), há 87 vagas disponíveis em diversas áreas.

Os interessados podem comparecer na Funtrab com RG, CPF e Carteira de Trabalho, à Rua 13 de maio, 2773, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30, para concorrer às vagas e requerer Seguro-Desemprego.

Todas as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso. Confira as vagas no link.

