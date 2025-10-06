Funtrab oferece mais de 3.700 vagas de emprego nesta segunda-feira em MS

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) está oferecendo 3.762 vagas de emprego em 34 municípios do estado nesta segunda-feira (6). As cidades com maior número de oportunidades são Campo Grande, com 982 vagas, seguida por Dourados (340), Chapadão do Sul (227) e Três Lagoas (195).

Entre as ocupações com mais vagas disponíveis estão auxiliar de linha de produção, com destaque para 368 oportunidades, além de pedreiro, que soma 151 vagas. Também há grande demanda para auxiliar de limpeza (143), servente de obras (124) e operador de caixa, com 102 vagas abertas.

Os interessados devem comparecer pessoalmente à sede da Funtrab, localizada na Rua 13 de Maio, nº 2.773, no Centro de Campo Grande das7h30 às 17h30, munidos de documento com foto e carteira de trabalho (física ou digital). A fundação oferece orientação e encaminhamento para as vagas, facilitando o acesso ao mercado de trabalho formal.



Para conferir o endereço da Casa do Trabalhador nos demais municípios, siga o link.

