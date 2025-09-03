Menu
Menu Busca quarta, 03 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Oportunidade

Funtrab oferece mais de 900 vagas nesta quarta-feira na Capital

Auxiliar de linha de produção, operador de caixa, servente de limpeza e vendedor interno são algumas das oportunidades ofertadas

03 setembro 2025 - 07h30Sarah Chaves
Divulgação: FuntrabDivulgação: Funtrab  

Com oportunidades que podem ser preenchidas a qualquer momento, a Fundação do Trabalho de MS (Funtrab) disponibiliza nesta quarta-feira (3), um total de 912 vagas na Capital.

Auxiliar de linha de produção, operador de caixa, servente de limpeza, vendedor interno, motorista carreteiro, auxiliar de limpeza, ajudante de carga e descarga de mercadoria e motorista entregador são algumas das vagas ofertadas.

Para PcD (pessoas com deficiência), há 61 vagas disponíveis em diversas áreas. Os interessados podem comparecer na Funtrab com RG, CPF e Carteira de Trabalho, à Rua 13 de maio, 2773, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30, para concorrer às vagas e requerer Seguro-Desemprego.

As vagas anunciadas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso. 

O atendimento também é feito na Rede Fácil das 8h às 13h.

Fácil Aero Rancho  –  Av. Marechal Deodoro, 2606 (Toda segunda-feira)
Fácil Guaicurus  –  Av. Gury Marques, 5111 – Jardim Monumento (Toda quarta-feira)
Fácil General Osório  –  Rua Santo Ângelo, 51 – Cel. Antonino (Toda quinta-feira)

OCUPAÇÃO                                              Nº DE VAGAS

Açougueiro 10
Agente de pátio 5
Ajudante de carga e descarga de mercadoria 20
Ajudante de cozinha 6
Ajudante de estruturas metálicas 3
Ajudante de lavador de automóvel 1
Ajudante de obras 2
Ajudante de pátio de sucata 3
Ajudante de serralheiro 1
Alinhador veicular 1
Analista administrativo 1
Analista contábil 1
Analista de estoque 1
Analista de logística de transporte 1
Analista de suporte técnico 1
Armador de estrutura de concreto 2
Assistente administrativo 1
Assistente de logística de transporte 1
Atendente balconista 2
Atendente de balcão 7
Atendente de farmácia – balconista 1
Atendente de lanchonete 21
Atendente de lojas 2
Auxiliar administrativo 1
Auxiliar de almoxarifado 2
Auxiliar de cozinha 13
Auxiliar de estoque 4
Auxiliar de expedição 4
Auxiliar de lavanderia 3
Auxiliar de limpeza 23
Auxiliar de linha de produção 83
Auxiliar de logística 14
Auxiliar de manutenção predial 1
Auxiliar de mecânico de autos 2
Auxiliar de nutrição e dietética 1
Auxiliar de operação 5
Balconista de açougue 2
Barman 1
Borracheiro 5
Camareira de hotel 6
Caminhoneiro carreteiro 15
Campeiro – na agropecuária 6
Capataz 1
Carpinteiro 2
Carreteiro (motorista de caminhão carreta) 24
Carreteiro (motorista de caminhão-carreta) 5
Caseiro 1
Chapista de lanchonete 1
Chefe da copa 1
Churrasqueiro 1
Confeiteiro 1
Consultor de vendas 9
Copeiro  de hotel 1
Copeiro de hospital 2
Cortador de tapeçaria 1
Costureira de máquinas industriais 5
Costureira em geral 20
Cozinheiro de restaurante 1
Cozinheiro geral 7
Cuidador de idosos 1
Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) 1
Designer de sobrancelhas 1
Desossador 4
Eletricista 1
Eletricista de instalações 15
Eletricista de instalações de veículos automotores 1
Eletricista de manutenção em geral 1
Eletricista de veículos de máquinas operatrizes 2
Empregado  doméstico  nos serviços gerais 4
Empregado doméstico  arrumador 2
Empregado doméstico diarista 1
Encanador 5
Encarregado eletricista de instalações 3
Estoquista 3
Faturista 4
Fiel de depósito 1
Garçom 7
Gerente de frota 1
Gerente financeiro 1
Inspetor de alunos 1
Instalador de centrais telefônicas 3
Instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações 5
Instalador-reparador de redes e cabos telefônicos 1
Lanterneiro de automóveis (reparação) 1
Lavador de automóveis 6
Lavador de carros 3
Lavador de veículos 8
Leiturista 3
Líder de recepção 1
Lubrificador de automóveis 2
Maître 1
Manicure 1
Marceneiro de móveis 1
Marceneiro de móveis 1
Mecânico 2
Mecânico de auto em geral 1
Mecânico de automóvel 3
Mecânico de manutenção de automóveis 2
Mecânico de manutenção de automóveis e veículos similares 1
Mecânico de manutenção de caminhão a diesel 2
Mecânico de manutenção de máquinas, em geral 2
Mecânico de motocicletas 1
Mecânico de veículos automotores a diesel (exceto tratores) 1
Mestre de obras 2
Monitor de alunos 1
Montador de elevadores e similares 2
Montador de estruturas metálicas 3
Montador de veículos (reparação) 1
Motofretista 2
Motorista carreteiro 11
Motorista de caminhão 2
Motorista de caminhão 1
Motorista de caminhão-basculante 2
Motorista de caminhão-betoneira 1
Motorista de ônibus rodoviário 17
Motorista de ônibus urbano 5
Motorista entregador 22
Nutricionista 1
Oficial de manutenção civil 1
Oficial de manutenção predial 3
Oficial mecânico de veículos 1
Operador de bate-estacas 5
Operador de bomba de concreto 1
Operador de caixa 1
Operador de caixa 34
Operador de carregadeira 1
Operador de empilhadeira 1
Operador de escavadeira 1
Operador de máquina misturadeira (tratamentos químicos e afins) 1
Operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas 5
Operador de movimentação e armazenamento de carga 3
Operador de ponte rolante 1
Operador de processo de produção 1
Operador de produção (química, petroquímica e afins) 8
Operador de retro-escavadeira 1
Operador de retro-escavadeira 5
Operador de telemarketing ativo 2
Operador de telemarketing ativo e receptivo 10
Orientador de tráfego para estacionamento 10
Orientador sócio educativo 1
Padeiro 3
Peão de pecuária 1
Pedreiro 16
Perfumista 4
Pintor de automóveis 1
Pintor de carros 1
Pintor de veículos (reparação) 3
Programador de sistemas de computador 1
Promotor de vendas 13
Recepcionista de hotel 1
Recepcionista secretária 2
Repositor de mercadorias 10
Retificador de motores de automóveis 1
Separador de carnes em matadouro 4
Serralheiro 1
Serralheiro de alumínio 1
Servente (construção civil) 5
Servente de limpeza 25
Servente de obras 13
Servente de pedreiro 2
Soldador 5
Subchefe de cozinha 1
Supervisor de cobrança 1
Supervisor de logística 1
Tapeceiro de móveis 1
Técnico de manutenção de computador 1
Técnico de manutenção eletrônica 1
Técnico de rede (telecomunicações) 1
Técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação 1
Técnico de suporte de ti 1
Técnico em agropecuária 1
Técnico em atendimento e vendas 4
Técnico em estética 3
Técnico em segurança do trabalho 1
Técnico mecânico 1
Técnico mecânico de processos 1
Torneiro mecânico 2
Trabalhador rural 2
Tratorista agrícola 3
Vendedor de consórcio 1
Vendedor de serviços 3
Vendedor interno 36
Vendedor porta a porta 2
Vendedor pracista 11
Vistoriador de risco de auto 2

 

VAGAS EXCLUSIVAS P/ PcD (Pessoas com Deficiência (trazer laudo médico atualizado)  :

TOTAL :    61 vagas

Auxiliar administrativo 23
Auxiliar de linha de produção 1
Auxiliar de logística 1
Estoquista 2
Mecânico de manutenção de máquinas, em geral 1
Operador de atendimento receptivo (telemarketing) 2
Operador de caixa 2
Operador de vendas (lojas) 3
Servente de obras 3
Soldador 1
Vigilante 22
 

ESTÁGIOS (somente p/ quem cursa nível superior ou médio) :

TOTAL:  8 vagas

Auxiliar administrativo 1
Auxiliar contábil 2
Consultor jurídico 5
 

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Emprega CG leva oportunidades de trabalho no bairro Vila Rica
Oportunidade
Emprega CG leva oportunidades de trabalho no bairro Vila Rica
Com salário de R$ 2,6 mil, IBGE abre inscrições para processo seletivo em MS
Oportunidade
Com salário de R$ 2,6 mil, IBGE abre inscrições para processo seletivo em MS
Foto: Divulgação Funtrab
Oportunidade
Setembro começa com mais de 4 mil vagas de emprego disponíveis em MS
Campo Grande atualiza Primt e amplia vagas para pessoas com deficiência e imigrantes
Oportunidade
Campo Grande atualiza Primt e amplia vagas para pessoas com deficiência e imigrantes
Funsat disponibiliza 1.838 vagas de emprego em Campo Grande
Oportunidade
Funsat disponibiliza 1.838 vagas de emprego em Campo Grande
Desossa industrial
Oportunidade
Funsat tem vagas para açougueiro, desossador e magarefe
Suzano abre quatro processos seletivos em Ribas do Rio Pardo
Oportunidade
Suzano abre quatro processos seletivos em Ribas do Rio Pardo
Foto: Bruno Rezende
Oportunidade
Funtrab tem 867 vagas de emprego para esta quarta-feira na Capital
Mais de 1,8 mil vagas são disponibilizadas pela Funsat nesta segunda-feira
Oportunidade
Mais de 1,8 mil vagas são disponibilizadas pela Funsat nesta segunda-feira
Foto: Bruno Rezende
Oportunidade
Funtrab: Semana encerra com 949 vagas de emprego nesta sexta-feira

Mais Lidas

Ele foi achado sem vida na tarde de hoje
Polícia
AGORA: Fotógrafo morre de overdose em Campo Grande
Cabo da PMMS, Marcelo Goes dos Santos -
Justiça
Cabo da PMMS é condenado por constrangimento ilegal em abordagem em Campo Grande
A vítima faleceu na calçada
Polícia
AGORA: Homem morre em calçada do Tiradentes após passar mal
O caso aconteceu no final da tarde de hoje
Polícia
AGORA: Homem tem cabeça decepada após briga na Capital