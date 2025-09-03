Funtrab oferece mais de 900 vagas nesta quarta-feira na Capital

Com oportunidades que podem ser preenchidas a qualquer momento, a Fundação do Trabalho de MS (Funtrab) disponibiliza nesta quarta-feira (3), um total de 912 vagas na Capital.
Auxiliar de linha de produção, operador de caixa, servente de limpeza, vendedor interno, motorista carreteiro, auxiliar de limpeza, ajudante de carga e descarga de mercadoria e motorista entregador são algumas das vagas ofertadas.
Para PcD (pessoas com deficiência), há 61 vagas disponíveis em diversas áreas. Os interessados podem comparecer na Funtrab com RG, CPF e Carteira de Trabalho, à Rua 13 de maio, 2773, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30, para concorrer às vagas e requerer Seguro-Desemprego.
As vagas anunciadas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso.
O atendimento também é feito na Rede Fácil das 8h às 13h.
Fácil Aero Rancho – Av. Marechal Deodoro, 2606 (Toda segunda-feira)
Fácil Guaicurus – Av. Gury Marques, 5111 – Jardim Monumento (Toda quarta-feira)
Fácil General Osório – Rua Santo Ângelo, 51 – Cel. Antonino (Toda quinta-feira)
OCUPAÇÃO Nº DE VAGAS
|Açougueiro
|10
|Agente de pátio
|5
|Ajudante de carga e descarga de mercadoria
|20
|Ajudante de cozinha
|6
|Ajudante de estruturas metálicas
|3
|Ajudante de lavador de automóvel
|1
|Ajudante de obras
|2
|Ajudante de pátio de sucata
|3
|Ajudante de serralheiro
|1
|Alinhador veicular
|1
|Analista administrativo
|1
|Analista contábil
|1
|Analista de estoque
|1
|Analista de logística de transporte
|1
|Analista de suporte técnico
|1
|Armador de estrutura de concreto
|2
|Assistente administrativo
|1
|Assistente de logística de transporte
|1
|Atendente balconista
|2
|Atendente de balcão
|7
|Atendente de farmácia – balconista
|1
|Atendente de lanchonete
|21
|Atendente de lojas
|2
|Auxiliar administrativo
|1
|Auxiliar de almoxarifado
|2
|Auxiliar de cozinha
|13
|Auxiliar de estoque
|4
|Auxiliar de expedição
|4
|Auxiliar de lavanderia
|3
|Auxiliar de limpeza
|23
|Auxiliar de linha de produção
|83
|Auxiliar de logística
|14
|Auxiliar de manutenção predial
|1
|Auxiliar de mecânico de autos
|2
|Auxiliar de nutrição e dietética
|1
|Auxiliar de operação
|5
|Balconista de açougue
|2
|Barman
|1
|Borracheiro
|5
|Camareira de hotel
|6
|Caminhoneiro carreteiro
|15
|Campeiro – na agropecuária
|6
|Capataz
|1
|Carpinteiro
|2
|Carreteiro (motorista de caminhão carreta)
|24
|Carreteiro (motorista de caminhão-carreta)
|5
|Caseiro
|1
|Chapista de lanchonete
|1
|Chefe da copa
|1
|Churrasqueiro
|1
|Confeiteiro
|1
|Consultor de vendas
|9
|Copeiro de hotel
|1
|Copeiro de hospital
|2
|Cortador de tapeçaria
|1
|Costureira de máquinas industriais
|5
|Costureira em geral
|20
|Cozinheiro de restaurante
|1
|Cozinheiro geral
|7
|Cuidador de idosos
|1
|Desenhista industrial gráfico (designer gráfico)
|1
|Designer de sobrancelhas
|1
|Desossador
|4
|Eletricista
|1
|Eletricista de instalações
|15
|Eletricista de instalações de veículos automotores
|1
|Eletricista de manutenção em geral
|1
|Eletricista de veículos de máquinas operatrizes
|2
|Empregado doméstico nos serviços gerais
|4
|Empregado doméstico arrumador
|2
|Empregado doméstico diarista
|1
|Encanador
|5
|Encarregado eletricista de instalações
|3
|Estoquista
|3
|Faturista
|4
|Fiel de depósito
|1
|Garçom
|7
|Gerente de frota
|1
|Gerente financeiro
|1
|Inspetor de alunos
|1
|Instalador de centrais telefônicas
|3
|Instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações
|5
|Instalador-reparador de redes e cabos telefônicos
|1
|Lanterneiro de automóveis (reparação)
|1
|Lavador de automóveis
|6
|Lavador de carros
|3
|Lavador de veículos
|8
|Leiturista
|3
|Líder de recepção
|1
|Lubrificador de automóveis
|2
|Maître
|1
|Manicure
|1
|Marceneiro de móveis
|1
|Marceneiro de móveis
|1
|Mecânico
|2
|Mecânico de auto em geral
|1
|Mecânico de automóvel
|3
|Mecânico de manutenção de automóveis
|2
|Mecânico de manutenção de automóveis e veículos similares
|1
|Mecânico de manutenção de caminhão a diesel
|2
|Mecânico de manutenção de máquinas, em geral
|2
|Mecânico de motocicletas
|1
|Mecânico de veículos automotores a diesel (exceto tratores)
|1
|Mestre de obras
|2
|Monitor de alunos
|1
|Montador de elevadores e similares
|2
|Montador de estruturas metálicas
|3
|Montador de veículos (reparação)
|1
|Motofretista
|2
|Motorista carreteiro
|11
|Motorista de caminhão
|2
|Motorista de caminhão
|1
|Motorista de caminhão-basculante
|2
|Motorista de caminhão-betoneira
|1
|Motorista de ônibus rodoviário
|17
|Motorista de ônibus urbano
|5
|Motorista entregador
|22
|Nutricionista
|1
|Oficial de manutenção civil
|1
|Oficial de manutenção predial
|3
|Oficial mecânico de veículos
|1
|Operador de bate-estacas
|5
|Operador de bomba de concreto
|1
|Operador de caixa
|1
|Operador de caixa
|34
|Operador de carregadeira
|1
|Operador de empilhadeira
|1
|Operador de escavadeira
|1
|Operador de máquina misturadeira (tratamentos químicos e afins)
|1
|Operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas
|5
|Operador de movimentação e armazenamento de carga
|3
|Operador de ponte rolante
|1
|Operador de processo de produção
|1
|Operador de produção (química, petroquímica e afins)
|8
|Operador de retro-escavadeira
|1
|Operador de retro-escavadeira
|5
|Operador de telemarketing ativo
|2
|Operador de telemarketing ativo e receptivo
|10
|Orientador de tráfego para estacionamento
|10
|Orientador sócio educativo
|1
|Padeiro
|3
|Peão de pecuária
|1
|Pedreiro
|16
|Perfumista
|4
|Pintor de automóveis
|1
|Pintor de carros
|1
|Pintor de veículos (reparação)
|3
|Programador de sistemas de computador
|1
|Promotor de vendas
|13
|Recepcionista de hotel
|1
|Recepcionista secretária
|2
|Repositor de mercadorias
|10
|Retificador de motores de automóveis
|1
|Separador de carnes em matadouro
|4
|Serralheiro
|1
|Serralheiro de alumínio
|1
|Servente (construção civil)
|5
|Servente de limpeza
|25
|Servente de obras
|13
|Servente de pedreiro
|2
|Soldador
|5
|Subchefe de cozinha
|1
|Supervisor de cobrança
|1
|Supervisor de logística
|1
|Tapeceiro de móveis
|1
|Técnico de manutenção de computador
|1
|Técnico de manutenção eletrônica
|1
|Técnico de rede (telecomunicações)
|1
|Técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação
|1
|Técnico de suporte de ti
|1
|Técnico em agropecuária
|1
|Técnico em atendimento e vendas
|4
|Técnico em estética
|3
|Técnico em segurança do trabalho
|1
|Técnico mecânico
|1
|Técnico mecânico de processos
|1
|Torneiro mecânico
|2
|Trabalhador rural
|2
|Tratorista agrícola
|3
|Vendedor de consórcio
|1
|Vendedor de serviços
|3
|Vendedor interno
|36
|Vendedor porta a porta
|2
|Vendedor pracista
|11
|Vistoriador de risco de auto
|2
VAGAS EXCLUSIVAS P/ PcD (Pessoas com Deficiência (trazer laudo médico atualizado) :
TOTAL : 61 vagas
|
ESTÁGIOS (somente p/ quem cursa nível superior ou médio) :
TOTAL: 8 vagas
|