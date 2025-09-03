Funtrab oferece mais de 900 vagas nesta quarta-feira na Capital

Com oportunidades que podem ser preenchidas a qualquer momento, a Fundação do Trabalho de MS (Funtrab) disponibiliza nesta quarta-feira (3), um total de 912 vagas na Capital.

Auxiliar de linha de produção, operador de caixa, servente de limpeza, vendedor interno, motorista carreteiro, auxiliar de limpeza, ajudante de carga e descarga de mercadoria e motorista entregador são algumas das vagas ofertadas.

Para PcD (pessoas com deficiência), há 61 vagas disponíveis em diversas áreas. Os interessados podem comparecer na Funtrab com RG, CPF e Carteira de Trabalho, à Rua 13 de maio, 2773, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30, para concorrer às vagas e requerer Seguro-Desemprego.

As vagas anunciadas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso.

O atendimento também é feito na Rede Fácil das 8h às 13h.

Fácil Aero Rancho – Av. Marechal Deodoro, 2606 (Toda segunda-feira)

Fácil Guaicurus – Av. Gury Marques, 5111 – Jardim Monumento (Toda quarta-feira)

Fácil General Osório – Rua Santo Ângelo, 51 – Cel. Antonino (Toda quinta-feira)

OCUPAÇÃO Nº DE VAGAS

Açougueiro 10 Agente de pátio 5 Ajudante de carga e descarga de mercadoria 20 Ajudante de cozinha 6 Ajudante de estruturas metálicas 3 Ajudante de lavador de automóvel 1 Ajudante de obras 2 Ajudante de pátio de sucata 3 Ajudante de serralheiro 1 Alinhador veicular 1 Analista administrativo 1 Analista contábil 1 Analista de estoque 1 Analista de logística de transporte 1 Analista de suporte técnico 1 Armador de estrutura de concreto 2 Assistente administrativo 1 Assistente de logística de transporte 1 Atendente balconista 2 Atendente de balcão 7 Atendente de farmácia – balconista 1 Atendente de lanchonete 21 Atendente de lojas 2 Auxiliar administrativo 1 Auxiliar de almoxarifado 2 Auxiliar de cozinha 13 Auxiliar de estoque 4 Auxiliar de expedição 4 Auxiliar de lavanderia 3 Auxiliar de limpeza 23 Auxiliar de linha de produção 83 Auxiliar de logística 14 Auxiliar de manutenção predial 1 Auxiliar de mecânico de autos 2 Auxiliar de nutrição e dietética 1 Auxiliar de operação 5 Balconista de açougue 2 Barman 1 Borracheiro 5 Camareira de hotel 6 Caminhoneiro carreteiro 15 Campeiro – na agropecuária 6 Capataz 1 Carpinteiro 2 Carreteiro (motorista de caminhão carreta) 24 Carreteiro (motorista de caminhão-carreta) 5 Caseiro 1 Chapista de lanchonete 1 Chefe da copa 1 Churrasqueiro 1 Confeiteiro 1 Consultor de vendas 9 Copeiro de hotel 1 Copeiro de hospital 2 Cortador de tapeçaria 1 Costureira de máquinas industriais 5 Costureira em geral 20 Cozinheiro de restaurante 1 Cozinheiro geral 7 Cuidador de idosos 1 Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) 1 Designer de sobrancelhas 1 Desossador 4 Eletricista 1 Eletricista de instalações 15 Eletricista de instalações de veículos automotores 1 Eletricista de manutenção em geral 1 Eletricista de veículos de máquinas operatrizes 2 Empregado doméstico nos serviços gerais 4 Empregado doméstico arrumador 2 Empregado doméstico diarista 1 Encanador 5 Encarregado eletricista de instalações 3 Estoquista 3 Faturista 4 Fiel de depósito 1 Garçom 7 Gerente de frota 1 Gerente financeiro 1 Inspetor de alunos 1 Instalador de centrais telefônicas 3 Instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações 5 Instalador-reparador de redes e cabos telefônicos 1 Lanterneiro de automóveis (reparação) 1 Lavador de automóveis 6 Lavador de carros 3 Lavador de veículos 8 Leiturista 3 Líder de recepção 1 Lubrificador de automóveis 2 Maître 1 Manicure 1 Marceneiro de móveis 1 Marceneiro de móveis 1 Mecânico 2 Mecânico de auto em geral 1 Mecânico de automóvel 3 Mecânico de manutenção de automóveis 2 Mecânico de manutenção de automóveis e veículos similares 1 Mecânico de manutenção de caminhão a diesel 2 Mecânico de manutenção de máquinas, em geral 2 Mecânico de motocicletas 1 Mecânico de veículos automotores a diesel (exceto tratores) 1 Mestre de obras 2 Monitor de alunos 1 Montador de elevadores e similares 2 Montador de estruturas metálicas 3 Montador de veículos (reparação) 1 Motofretista 2 Motorista carreteiro 11 Motorista de caminhão 2 Motorista de caminhão 1 Motorista de caminhão-basculante 2 Motorista de caminhão-betoneira 1 Motorista de ônibus rodoviário 17 Motorista de ônibus urbano 5 Motorista entregador 22 Nutricionista 1 Oficial de manutenção civil 1 Oficial de manutenção predial 3 Oficial mecânico de veículos 1 Operador de bate-estacas 5 Operador de bomba de concreto 1 Operador de caixa 1 Operador de caixa 34 Operador de carregadeira 1 Operador de empilhadeira 1 Operador de escavadeira 1 Operador de máquina misturadeira (tratamentos químicos e afins) 1 Operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas 5 Operador de movimentação e armazenamento de carga 3 Operador de ponte rolante 1 Operador de processo de produção 1 Operador de produção (química, petroquímica e afins) 8 Operador de retro-escavadeira 1 Operador de retro-escavadeira 5 Operador de telemarketing ativo 2 Operador de telemarketing ativo e receptivo 10 Orientador de tráfego para estacionamento 10 Orientador sócio educativo 1 Padeiro 3 Peão de pecuária 1 Pedreiro 16 Perfumista 4 Pintor de automóveis 1 Pintor de carros 1 Pintor de veículos (reparação) 3 Programador de sistemas de computador 1 Promotor de vendas 13 Recepcionista de hotel 1 Recepcionista secretária 2 Repositor de mercadorias 10 Retificador de motores de automóveis 1 Separador de carnes em matadouro 4 Serralheiro 1 Serralheiro de alumínio 1 Servente (construção civil) 5 Servente de limpeza 25 Servente de obras 13 Servente de pedreiro 2 Soldador 5 Subchefe de cozinha 1 Supervisor de cobrança 1 Supervisor de logística 1 Tapeceiro de móveis 1 Técnico de manutenção de computador 1 Técnico de manutenção eletrônica 1 Técnico de rede (telecomunicações) 1 Técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação 1 Técnico de suporte de ti 1 Técnico em agropecuária 1 Técnico em atendimento e vendas 4 Técnico em estética 3 Técnico em segurança do trabalho 1 Técnico mecânico 1 Técnico mecânico de processos 1 Torneiro mecânico 2 Trabalhador rural 2 Tratorista agrícola 3 Vendedor de consórcio 1 Vendedor de serviços 3 Vendedor interno 36 Vendedor porta a porta 2 Vendedor pracista 11 Vistoriador de risco de auto 2

VAGAS EXCLUSIVAS P/ PcD (Pessoas com Deficiência (trazer laudo médico atualizado) :

TOTAL : 61 vagas

Auxiliar administrativo 23 Auxiliar de linha de produção 1 Auxiliar de logística 1 Estoquista 2 Mecânico de manutenção de máquinas, em geral 1 Operador de atendimento receptivo (telemarketing) 2 Operador de caixa 2 Operador de vendas (lojas) 3 Servente de obras 3 Soldador 1 Vigilante 22

ESTÁGIOS (somente p/ quem cursa nível superior ou médio) :

TOTAL: 8 vagas

Auxiliar administrativo 1 Auxiliar contábil 2 Consultor jurídico 5

