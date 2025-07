'Barba e barriga naturais': Funtrab oferece vaga de Papai Noel com salário de R$ 12 mil

A magia natalina está no ar! Mesmo faltando 5 meses para o Natal, a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) abriu uma vaga especial e temporária para quem sonha em viver o papel do bom velhinho. A oportunidade é para atuar como Papai Noel em Campo Grande, com salário de R$ 12 mil, além de bonificações.

Para concorrer à vaga, não é necessário ter experiência prévia. A empresa contratante oferecerá capacitação e suporte para o desempenho da função.

No entanto, o perfil exigido tem algumas características específicas: é necessário ter barba e barriga naturais, empatia com crianças, ensino fundamental incompleto e disponibilidade de horário, inclusive aos domingos.

Os interessados devem comparecer pessoalmente à sede da Funtrab, localizada na Rua 13 de Maio, nº 2.773, no Centro de Campo Grande, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30, portando RG, CPF e Carteira de Trabalho.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também