Funtrab oferta 1.348 mil vagas nesta segunda; procure uma agência

A Fundação do Trabalho (Funtrab) oferece nesta segunda-feira (19), vagas para 1.348 postos de trabalho em Mato Grosso do Sul, sendo 414 em Campo Grande .

Entre as vagas abertas existe para área de agente de viagem, carpinteiro, estoquista, engenheiro civil, recreador, vendedor, operador de telemarketing, salgadeiro, servente de obras, entre outras.

Além disso, há outras 934 vagas espalhadas nos demais municípios de Mato Grosso do Sul, que podem ser preenchidas após cadastro na Funtrab de cada cidade. Todas as informações e lista de contatos estão elencadas na lista de vagas.

Todas as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso.

Serviço

Os interessados devem se cadastrar na Funtrab, com RG, CPF e Carteira de Trabalho.

Em Campo Grande, a Fundação do Trabalho fica na Rua 13 de Maio, 2773, aberta de segunda a sexta, das 7h30 às 13h30, para retirar senha de atendimento. Das 13h30 às 17h30, o atendimento é direcionado ao Seguro-Desemprego.

Para concorrer as vagas, o interessado também pode baixar o aplicativo Sine Fácil no celular ou no computador.

