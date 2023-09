Funtrab oferta 135 vagas para atendentes de diversos setores

A Fundação do Trabalho (Funtrab) de Mato Grosso do Sul oferece entre as 1.59 vagas, oportunidades para a área de atendimento, são 135 postos disponíveis para atendentes de diversos setores.

As vagas são divididas para: Atendente balconista (9); atendente de balcão (24); atendente de cafeteria (4); atendente de lanchonete (43); atendente de lanchonete(PcD) (10); atendente de lojas (14); atendente de lojas e mercados (10), atendente de lojas e mercados PcD (2), atendente de mesa (5); atendente de padaria (4) e atendente de rotisserie (10).

Há ainda, centenas de vagas nas mais diversas áreas, como ajudante de carga e descarga, doméstico, atendente de balcão, cozinheiro, eletricista, jardineiro, panfleteiro, servente de obras. As vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio.

Os interessados devem ir na Funtrab na R. Treze de Maio, 2773 - Centro, portando RG, CPF e Carteira de Trabalho, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30.

Acabador de mármore e granito 2 Açougueiro 15 Administrador de marketing(ESTÁGIO) 1 Advogado (direito civil)(ESTÁGIO) 1 Agente administrativo(PcD) 1 Agente de coleta de lixo 1 Ajudante de açougueiro (comércio) 2 Ajudante de carga e descarga de mercadoria(PcD) 10 Ajudante de carga e descarga de mercadoria 45 Ajudante de carga e descarga de mercadoria(PcD) 2 Ajudante de classificador de madeira 2 Ajudante de cozinha 2 Ajudante de eletricista 1 Ajudante de obras 19 Ajudante de pizzaiolo 1 Ajudante de reflorestamento 6 Ajudante de serralheiro 3 Ajustador mecânico de manutenção 3 Almoxarife 1 Analista contábil(ESTÁGIO) 4 Analista de marketing(ESTÁGIO) 1 Analista de recursos humanos(ESTÁGIO) 3 Analista econômico(ESTÁGIO) 1 Analista financeiro (instituições financeiras) 1 Armador de estrutura de concreto(PcD) 2 Armador de ferragens na construção civil 5 Armador de ferros 4 Arquiteto urbanista(ESTÁGIO) 1 Assistente administrativo 6 Assistente administrativo(ESTÁGIO) 1 Assistente de logística de transporte 1 Assistente de prevenção de perdas 4 Assistente de vendas 2 Atendente balconista 9 Atendente de balcão 24 Atendente de cafeteria 4 Atendente de lanchonete 43 Atendente de lanchonete(PcD) 10 Atendente de lojas 14 Atendente de lojas e mercados 10 Atendente de lojas e mercados(PcD) 2 Atendente de mesa 5 Atendente de padaria 4 Atendente do setor de rotisserie (pratos prontos) 10 Auxiliar administrativo 27 Auxiliar administrativo(PcD) 2 Auxiliar de armazenamento 41 Auxiliar de barman 1 Auxiliar de confeitaria 3 Auxiliar de costureira (no acabamento) 2 Auxiliar de cozinha 22 Auxiliar de dentista 1 Auxiliar de doceiro 1 Auxiliar de escritório 1 Auxiliar de escrituração fiscal 1 Auxiliar de estoque 10 Auxiliar de estoque(PcD) 1 Auxiliar de expedição 3 Auxiliar de fabricação nas indústrias de artefatos de cimento 1 Auxiliar de lavanderia 2 Auxiliar de limpeza 10 Auxiliar de limpeza(PcD) 2 Auxiliar de limpeza 98 Auxiliar de linha de produção(PcD) 2 Auxiliar de linha de produção 123 Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica 3 Auxiliar de manutenção predial 6 Auxiliar de marceneiro 2 Auxiliar de mecânico de autos 1 Auxiliar de mecânico diesel (exceto de veículos automotores) 1 Auxiliar de padeiro 8 Auxiliar de pessoal 1 Auxiliar de pizzaiolo 2 Auxiliar de serigrafia 3 Auxiliar de torneiro mecânico 1 Auxiliar de vidraceiro 2 Auxiliar financeiro(PcD) 1 Auxiliar financeiro 4 Auxiliar mecânico de ar condicionado 1 Auxiliar nos serviços de alimentação 10 Auxiliar técnico de refrigeração 10 Azulejista 10 Balconista de açougue 4 Balconista de lanchonete 2 Barman 4 Biomédico(ESTÁGIO) 2 Bombeiro hidráulico 1 Borracheiro 3 Camareira de hotel 8 Campeiro – na pecuária 4 Carpinteiro 13 Carpinteiro de obras 9 Caseiro 6 Cerimonialista 1 Chapista de lanchonete 1 Chefe de cozinha 1 Chefe de seção de expedição(PcD) 2 Chefe de serviço de limpeza 2 Churrasqueiro 1 Confeiteiro 2 Conferente de carga e descarga 3 Conferente de carga e descarga(PcD) 5 Consultor de vendas 16 Consultor de vendas(PcD) 1 Contador 1 Controlador de serviço de transporte rodoviário 1 Coordenador de administração de pessoal 1 Copeiro de hotel 1 Costureira de máquina reta 2 Costureira de máquinas industriais 21 Costureira em geral 4 Costureiro de roupa de couro e pele 2 Costureiro velamista 1 Cozinheiro de restaurante 3 Cozinheiro geral 4 Designers de interiors(ESTÁGIO) 1 Eletricista 5 Eletricista auxiliar 1 Eletricista de instalações 1 Eletricista de instalações de prédios 1 Eletricista de instalações de veículos automotores 1 Eletricista de linha de baixa-tensão 50 Eletricista de veículos de máquinas operatrizes 1 Empacotador, a mão 1 Empregado doméstico nos serviços gerais 6 Empregado doméstico arrumador 1 Empregado doméstico diarista 1 Empregado doméstico faxineiro 2 Encanador 1 Encarregado da área florestal 1 Encarregado de obras 1 Encarregado de seção de controle de produção 3 Enfermeiro(ESTÁGIO) 4 Engenheiro civil(ESTÁGIO) 1 Engenheiro de produção(ESTÁGIO) 1 Enxugador e acabador na lavagem de veículos 2 Especialista em engenharia elétrica e eletrônica (ESTÁGIO) 1 Estoquista 5 Farmacêutico 10 Faturista 2 Fazedor de cerca – inclusive na agropecuária 1 Fiel de depósito 4 Fisioterapeuta geral(ESTÁGIO) 1 Fonoaudiólogo geral 2 Frentista 2 Funileiro de automóveis (reparação) 1 Funileiro de veículos (reparação) 3 Garçom 14 Gastrólogo(ESTÁGIO) 2 Gerente administrativo 1 Gerente de departamento pessoal 1 Gerente de frota 1 Impressor digital 1 Inspetor de manutenção (mecânica) 5 Inspetor de qualidade – nas indústrias 5 Instalador fotovoltaico 1 Jardineiro(PcD) 1 Lavador de automóveis 2 Lavador de carros 2 Lavador de roupas 1 Lavador de veículos 3 Lubrificador de máquinas 1 Lubrificador industrial 2 Marceneiro 1 Mecânico 4 Mecânico de auto em geral 1 Mecânico de manutenção de caminhão a diesel 4 Mecânico de manutenção de máquina industrial 10 Mecânico de manutenção de motores diesel (exceto de veículos automotores) 1 Mecânico de motocicletas 2 Mecânico de motor a diesel 6 Mecânico de refrigeração 1 Mecânico de veículos 1 Mensageiro 2 Mestre de obras 1 Monitor infantil 1 Montador de andaimes (edificações) 9 Montador de automóveis 1 Montador de elevadores e similares 2 Montador de estruturas metálicas 1 Montador de veículos (reparação) 1 Motorista carreteiro 13 Motorista de ambulância 2 Motorista de automóveis 1 Motorista de caminhão 4 Motorista de caminhão-pipa 1 Motorista de ônibus rodoviário 16 Motorista entregador 27 Office-boy 1 Oficial de manutenção 1 Oficial de manutenção predial 2 Oficial de manutenção predial(PcD) 5 Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações 1 Operador de áudio 1 Operador de bate-estacas 3 Operador de caixa 34 Operador de caixa(PcD) 5 Operador de extrusora de borracha e plástico 2 Operador de máquinas de construção civil e mineração 20 Operador de processo de produção 3 Operador de telemarketing ativo 10 Operador de telemarketing ativo e receptivo 2 Operador de vendas (lojas)(PcD) 1 Operador de videoteipe 1 Padeiro 3 Panfleteiro 2 Passador de roupas em geral 1 Pedagogo(ESTÁGIO) 7 Pedreiro 32 Pedreiro(PcD) 5 Pintor de automóveis 2 Pintor de veículos (reparação) 1 Piscineiro 2 Pizzaiolo 2 Preparador de peça para decapagem 1 Preparador físico 2 Preparador físico(ESTÁGIO) 2 Produtor de rádio 1 Professor das séries iniciais(ESTÁGIO) 2 Professor de educação física do ensino fundamental(ESTÁGIO) 1 Promotor de vendas 25 Psicólogo do trabalho(ESTÁGIO) 1 Psicólogo organizacional 1 Recepcionista atendente(ESTÁGIO) 3 Recepcionista de consultório médico ou dentário 2 Recepcionista de hotel 1 Recepcionista, em geral 1 Recepcionista secretária 1 Redator de publicidade 1 Repositor de mercadorias(PcD) 6 Repositor de mercadorias 6 Salgadeiro 6 Secretária (técnico em secretariado – português) 5 Secretária(o) executiva(o) 1 Separador de sucata 3 Sepultador 1 Serrador de mármore 1 Serralheiro 5 Serralheiro de alumínio 1 Servente de limpeza(PcD) 5 Servente de limpeza 6 Servente de obras 15 Servente de obras(PcD) 10 Servente de obras 4 Soldador 1 Supervisor comercial 1 Supervisor de almoxarifado 2 Supervisor de atendimento ao cliente 1 Supervisor de operações na área de controle de produção 1 Tapeceiro de autos 1 Técnico agrícola 1 Técnico de contabilidade 1 Técnico de enfermagem(ESTÁGIO) 1 Técnico de manutenção industrial 2 Técnico de planejamento e programação da manutenção 5 Técnico de refrigeração (instalação) 1 Técnico eletrônico em geral 1 Técnico em manutenção de máquinas 1 Técnico em segurança do trabalho 2 Técnico mecânico 10 Técnico mecânico montador 15 Tecnólogo em estética(ESTÁGIO) 1 Terapeuta ocupacional 1 Torneiro mecânico 1 Tosador de animais domésticos 1 Trabalhador da pecuária (bovinos corte) 1 Trabalhador rural 7 Tratorista florestal 1 Vendedor de comércio varejista 1 Vendedor interno 55 Vendedor porta a porta 3 Vendedor pracista 19 Vidraceiro 1 Vigia 1 Visual merchandiser 1 Vulcanizador de correias transportadoras 2

