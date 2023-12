Funtrab oferta 1.941 vagas de emprego na última semana do ano na Capital

A Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) abriu quase duas mil vagas em diferentes áreas como comércio, serviço, setor industrial e construção civil e campo.

Entre as vagas disponíveis, há 178 para função de operador de caixa, 51 de atendente de setor de frios e laticínios, 80 servente de limpeza, além de carpinteiro (68), eletricista de linha de baixa-tensão (30), pedreiro (75), auxiliar de linha de produção (108), entre outros.

Os interessados devem comparecer na unidade da Funtrab e levar consigo documentos como RG, CPF e carteira de trabalho de segunda à sexta-feira. As vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também