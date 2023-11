Funtrab oferta 2.060 mil vagas de emprego, 360 vagas para contratação imediata

Além das mais de 1.700 oportunidades disponíveis na Fundação do Trabalho de MS (Funtrab) nesta terça-feira (14), também acontece na agência o Feirão da Empregabilidade que vai agilizar o processo seletivo entre empresas e candidatos.

O Feirão oferece o total de 360 vagas, sendo: 18 empregos temporários; 11 destinados para Pessoas Com Deficiência (PcD); 5 para aprendizes e 2 estágios. Estarão presentes as equipes de recrutamento de 9 empresas nos segmentos de shopping center, fast-food, comércio varejista, rede atacadista, empreendimentos imobiliários de alto padrão, franquia de vestuário, transportes e terceirização de serviços.

O Feirão acontece no piso térreo da Funtrab, das 08 às 12h e das 13 às 16h na Rua 13 de maio, 2.773 – Centro. Interessados devem estar munidos de RG, CPF e Carteira de Trabalho e as Pessoas Com Deficiência(PcD), do laudo médico atualizado.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também