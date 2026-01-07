Funtrab oferta 2.345 vagas de emprego em MS nesta quarta-feira

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) oferta 2.345 vagas de emprego em 35 municípios do Estado nesta quarta-feira (7), conforme painel atualizado do Sistema Nacional de Emprego (Sine). As oportunidades abrangem 226 ocupações diferentes, com destaque para vagas nos setores agrícola, industrial, comercial e de serviços.

Entre as cidades com maior número de postos abertos estão Iguatemi, que lidera com 718 vagas, seguida por Campo Grande (336), Rio Brilhante (187), Caarapó (186) e Chapadão do Sul (154). Também aparecem com volume significativo de oportunidades municípios como Cassilândia, Naviraí, Nova Andradina, Sidrolândia, Batayporã e Dourados.

No recorte por função, a maior demanda é para trabalhador da cultura de maçã, com 740 vagas. Em seguida aparecem operador de processo de produção (198), auxiliar de linha de produção (121), auxiliar de agricultura (80) e auxiliar de limpeza (45). Há ainda vagas para operador de caixa, servente de limpeza, balconista de açougue, atendente de padaria, vendedor interno, auxiliar administrativo, motorista carreteiro, magarefe, vaqueiro, entre outras funções.

Os interessados devem comparecer presencialmente à Casa do Trabalhador do município onde a vaga é ofertada, munidos de documentos pessoais, como RG, CPF e Carteira de Trabalho (física ou digital). As vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento.

