Menu
Menu Busca segunda, 08 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Oportunidade

Funtrab oferta 3.456 mil vagas nesta segunda-feira para 35 municípios

Em Campo Grande, o atendimento também é feito na Rede Fácil das 8h às 13h

08 dezembro 2025 - 08h50Sarah Chaves    atualizado em 08/12/2025 às 09h48
Dr Canela

Nesta segunda-feira (8), o painel de vagas da Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) reúne 3.456 oportunidades de emprego distribuídas por 35 municípios do Estado. As funções com maior demanda continuam concentradas em áreas operacionais e de serviços.

O destaque é para auxiliar de linha de produção, que lidera a oferta com 199 vagas, seguido por auxiliar de limpeza, com 142 oportunidades, e motorista de ônibus rodoviário, que soma 130 postos disponíveis.

Também somam vagas as atividades do setor agropecuário, como auxiliar de agricultura, com 94 vagas, além de ocupações tradicionais do comércio e da construção civil, a exemplo de operador de caixa, pedreiro e auxiliar de cozinha, todas com grande número de contratações em aberto.

Os interessados podem comparecer na Casa do Trabalhador de qualquer cidade ou na Funtrab em Campo Grande na rua Treze de Maio, 2773 com RG, CPF e Carteira de Trabalho, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30. Confira no link o endereço das 35 Casas do Trabalhador no estado.

Em Campo Grande, o atendimento também é feito na Rede Fácil das 8h às 13h.

Fácil Aero Rancho  –  Av. Marechal Deodoro, 2606 (Toda segunda-feira - das 8h às 17h)
Fácil Guaicurus  –  Av. Gury Marques, 5111 – Jardim Monumento (Toda quarta-feira)
Fácil General Osório  –  Rua Santo Ângelo, 51 – Cel. Antonino (Toda quinta-feira).

Reportar Erro
Dr Canela
Energisa Nov-Dez 25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Funtrab oferta mais de 400 vagas de emprego nesta sexta-feira em Campo Grande
Oportunidade
Funtrab oferta mais de 400 vagas de emprego nesta sexta-feira em Campo Grande
F
Oportunidade
Funsat oferece 1.290 vagas de emprego em Campo Grande nesta quinta-feira
Última Super Quarta do ano movimenta ofertas de emprego na Capital
Oportunidade
Última Super Quarta do ano movimenta ofertas de emprego na Capital
Foto: PMCG
Oportunidade
Funsat oferece 1.243 vagas de emprego nesta terça-feira
Segundona começa com mais de 3 mil vagas disponíveis nas agências da Funtrab
Oportunidade
Segundona começa com mais de 3 mil vagas disponíveis nas agências da Funtrab
Funsat: Semana encerra com 1.314 vagas de emprego disponíveis na Capital
Oportunidade
Funsat: Semana encerra com 1.314 vagas de emprego disponíveis na Capital
Funsat oferta mais de 900 vagas para candidatos sem experiência em Campo Grande
Oportunidade
Funsat oferta mais de 900 vagas para candidatos sem experiência em Campo Grande
Foto: PMCG
Oportunidade
Funsat divulga mais de 1.200 vagas de emprego em 153 profissões
Foto: PMCG
Oportunidade
Funsat oferece 1.370 vagas na Capital; 977 não exigem experiência
Inscrições para 9,5 mil vagas do IBGE com salários de R$ 2,6 mil vão até 11 de dezembro
Oportunidade
Inscrições para 9,5 mil vagas do IBGE com salários de R$ 2,6 mil vão até 11 de dezembro

Mais Lidas

Inscreva-se
Educação
UFMS aplica prova de vestibular em 11 municípios neste domingo em MS
Casas populares
Cidade
Pré-seleção para 30 apartamentos do Jardim Antártica acontece neste sábado
Imagem ilustrativa
Polícia
Mulher é presa por cortar virilha do filho de 6 anos para evitar abuso
Divulgado lista de inscritos para apartamentos no Jardim Antártica
Cidade
Divulgado lista de inscritos para apartamentos no Jardim Antártica