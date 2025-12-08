Funtrab oferta 3.456 mil vagas nesta segunda-feira para 35 municípios

Nesta segunda-feira (8), o painel de vagas da Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) reúne 3.456 oportunidades de emprego distribuídas por 35 municípios do Estado. As funções com maior demanda continuam concentradas em áreas operacionais e de serviços.



O destaque é para auxiliar de linha de produção, que lidera a oferta com 199 vagas, seguido por auxiliar de limpeza, com 142 oportunidades, e motorista de ônibus rodoviário, que soma 130 postos disponíveis.

Também somam vagas as atividades do setor agropecuário, como auxiliar de agricultura, com 94 vagas, além de ocupações tradicionais do comércio e da construção civil, a exemplo de operador de caixa, pedreiro e auxiliar de cozinha, todas com grande número de contratações em aberto.

Os interessados podem comparecer na Casa do Trabalhador de qualquer cidade ou na Funtrab em Campo Grande na rua Treze de Maio, 2773 com RG, CPF e Carteira de Trabalho, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30. Confira no link o endereço das 35 Casas do Trabalhador no estado.

Em Campo Grande, o atendimento também é feito na Rede Fácil das 8h às 13h.

Fácil Aero Rancho – Av. Marechal Deodoro, 2606 (Toda segunda-feira - das 8h às 17h)

Fácil Guaicurus – Av. Gury Marques, 5111 – Jardim Monumento (Toda quarta-feira)

Fácil General Osório – Rua Santo Ângelo, 51 – Cel. Antonino (Toda quinta-feira).

