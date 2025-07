Funtrab oferta 3.589 vagas de emprego em todo o Mato Grosso do Sul

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul inicia esta semana com 3.589 em aberto em seus registros. Destas, 825 estão na capital, Campo Grande.

Há oportunidades para auxiliar de linha de produção (408), auxiliar de limpeza (148), servente de obras (145), motorista de caminhão (96), operador de caixa (96)auxiliar administrativo (95), pedreiro (90).

Além disso, há 82 vagas para PcD (Pessoas com Deficiência) em Campo Grande. Estas devem levar junto laudo médico atualizado, além dos documentos de praxe – RG, CPF e Carteira de Trabalho.

Interior

Já para o interior, são milhares de postos de trabalho disponíveis. Em Dourados são 293, Aparecida do Taboado (214), Três Lagoas (213), Chapadão do Sul (181), Paranaíba (175), Nova Alvorada do Sul (169), Inocência (153), Costa Rica (130).

A lista completa com as vagas disponíveis em todo o Estado pode ser conferida no link .

