Funtrab oferta 4,4 mil vagas de emprego em Mato Grosso do Sul nesta segunda-feira

A Funtrab disponibiliza 4.445 vagas de emprego em Mato Grosso do Sul nesta segunda-feira (26), distribuídas em 36 municípios e 385 ocupações diferentes, conforme o painel do Sistema Nacional de Emprego.

Entre as cidades com maior número de oportunidades, Campo Grande lidera, com 528 vagas, seguida por Iguatemi (490) e Caarapó (469). Na sequência aparecem Inocência (346), Amambai (313), Chapadão do Sul (279), Miranda (244) e Dourados (235), concentrando parte expressiva da oferta no interior do Estado.

No recorte por funções, o maior volume é para Trabalhador da cultura de maçã (1.457 vagas), refletindo a demanda do setor agrícola. Também se destacam Auxiliar de linha de produção (302), Motorista de ônibus rodoviário (130), Auxiliar de limpeza (107), Pedreiro (93), Motorista de caminhão (89) e Operador de processo de produção (89).

Outras funções com número relevante de oportunidades incluem Servente de obras (85), Operador de máquinas agrícolas (70), Alimentador de linha de produção (51) e Auxiliar de cozinha (50).

As vagas abrangem diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação, com oportunidades também para comércio, logística, indústria e serviços.

Os interessados devem comparecer na Casa do Trabalhador da sua cidad e ou na agência da Funtrab na Capital portando RG, CPF e Carteira de Trabalho, na Rua 13 de Maio, nº 2773, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30. Confira a lista completa no link.

