Menu
Menu Busca segunda, 26 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov IPVA Jan26
Oportunidade

Funtrab oferta 4,4 mil vagas de emprego em Mato Grosso do Sul nesta segunda-feira

A maior parte das oportunidades está concentrada em Campo Grande, Iguatemi e Caarapó

26 janeiro 2026 - 08h10Sarah Chaves
Foto: Bruno RezendeFoto: Bruno Rezende  

A Funtrab disponibiliza 4.445 vagas de emprego em Mato Grosso do Sul nesta segunda-feira (26), distribuídas em 36 municípios e 385 ocupações diferentes, conforme o painel do Sistema Nacional de Emprego.

Entre as cidades com maior número de oportunidades, Campo Grande lidera, com 528 vagas, seguida por Iguatemi (490) e Caarapó (469). Na sequência aparecem Inocência (346), Amambai (313), Chapadão do Sul (279), Miranda (244) e Dourados (235), concentrando parte expressiva da oferta no interior do Estado.

No recorte por funções, o maior volume é para Trabalhador da cultura de maçã (1.457 vagas), refletindo a demanda do setor agrícola. Também se destacam Auxiliar de linha de produção (302), Motorista de ônibus rodoviário (130), Auxiliar de limpeza (107), Pedreiro (93), Motorista de caminhão (89) e Operador de processo de produção (89).

Outras funções com número relevante de oportunidades incluem Servente de obras (85), Operador de máquinas agrícolas (70), Alimentador de linha de produção (51) e Auxiliar de cozinha (50).

As vagas abrangem diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação, com oportunidades também para comércio, logística, indústria e serviços. 

Os interessados devem comparecer na Casa do Trabalhador da sua cidade ou na agência da Funtrab na Capital portando RG, CPF e Carteira de Trabalho, na Rua 13 de Maio, nº 2773, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30. Confira a lista completa no link.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Identidade Visual MPMS -
Oportunidade
Processo seletivo do MPMS para estagiários e residentes segue com inscrições abertas
Sede da Funsat, em Campo Grande
Oportunidade
Funsat oferta 1.333 vagas de emprego nesta sexta-feira (23)
As aulas acontecem de segunda a sexta-feira
Oportunidade
Projeto Ativa Idade abre inscrições gratuitas para pessoas acima de 55 anos
Foto: PMCG
Oportunidade
Funsat oferta vagas para operador de caixa, atendente e repositor nesta quinta-feira
Prouni
Oportunidade
Prouni 2026 terá maior oferta da história com 594 mil bolsas de estudo
O sorteio público para definição dos vendedores habilitados será no dia 3 de fevereiro, às 9h
Oportunidade
Inscrições abertas para vendedores ambulantes do Carnaval 2026 em Campo Grande
O concurso será realizado na modalidade de provas e títulos, conforme previsto no decreto
Oportunidade
Governo autoriza concurso com mais de 190 vagas para o Hospital Regional
Funsat oferta 92 vagas de emprego para PcD em Campo Grande
Oportunidade
Funsat oferta 92 vagas de emprego para PcD em Campo Grande
Foto: Bruno Rezende
Oportunidade
Campo Grande tem 418 vagas disponíveis pela Funtrab
Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul
Oportunidade
UEMS abre 1.284 vagas pelo SiSU 2026 em cursos de graduação presenciais

Mais Lidas

Crime foi cometido na frente de uma residência
Polícia
AGORA: Homem é assassinado com golpes de faca no Iracy Coelho
O caso aconteceu na manhã de hoje
Polícia
AGORA: Homem é morto a tiros no Lageado
Dinheiro sujo
Polícia
Homem pega R$ 500 com agiota, para de pagar e é ameaçado de morte: 'hoje eu te pego'
Imagens da ação criminosa
Polícia
Trio é indiciado por furto de R$ 35 mil em atacadão de Dourados