Funtrab oferta 458 vagas de trabalho nesta quinta

Estão sendo oferecidas pela Fundação do Trabalho (Funtrab), 458 vagas de trabalho nesta quinta-feira (22), em Campo Grande.

Há vagas para atendente barista (1); atendente de lanchonete (3); auxiliar de mecânico (2); churrasqueiro (2); carpinteiro (15);cozinheiro geral (3); encanador (1); frentista (1); mecânico (3); entre outras que podem ser conferidas aqui .

Serviço

Para concorrer às vagas, o cidadão pode baixar o aplicativo Sine Fácil no celular ou no computador. Caso seja o primeiro cadastro, comparecer na Funtrab, de segunda a sexta, das 7h30 às 13h30, com RG, CPF e Carteira de Trabalho e pegar a carta de encaminhamento na Psicologia.

A Funtrab fica na Rua 13 de maio, 2.773 Centro.

