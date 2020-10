Funtrab oferta 473 vagas de trabalho para quem procurar a agência nesta sexta

A lista de vagas da Fundação do Trabalho (Funtrab), desta sexta-feira (30), conta com oportunidades para chefe de cozinha, contador e eletricista com oportunidades em Campo Grande.

Além disso, entre as 473 vagas, também podem se candidatar quem procura oportunidade para borracheiro, churrasqueiro, encarregado de obras, enfermeiro auditor, fiscal de prevenção de perdas, projetista de móveis, vidraceiro, vendedor pracista, entre outras que podem ser conferidas através desta link .

Todas as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio.

Serviço

Os interessados devem se cadastrar na Funtrab, com RG, CPF e Carteira de Trabalho, à Rua 13 de maio, 2773, de segunda a sexta, das 7h30 às 13h30, para retirar senha de atendimento.

Das 13h30 às 17h30, o atendimento é direcionado ao Seguro-Desemprego.

Para concorrer às vagas também é possível baixar aplicativo Sine Fácil no celular ou no computador. Caso seja o primeiro cadastro, compareça na Funtrab, de segunda a sexta. Evite contato físico e aglomerações.

