Funtrab oferta 4.833 mil vagas nesta segunda (24); 753 na Capital

Quer começar a semana empregado? A Fundação do Trabalho (Funtrab) está ofertando 4.833 vagas em Mato Grosso do Sul neste início de semana. Há desde vagas gerais até aquelas destinadas especificamente para PcD (Pessoas com Deficiência).

Para Campo Grande, o órgão estadual destaca que existem 753 vagas, com a maioria sendo dividida para auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, costureira de máquinas industriais, operador de caixa, servente de obras e vendedor interno

Para pessoas com deficiência, há 48 vagas em aberto na Funtrab. Para estágios, há 4 vagas. Todas em Campo Grande.

Os interessados devem comparecer na Casa do Trabalhador da sua cidade ou na agência da Funtrab na Capital portando RG, CPF e Carteira de Trabalho, na Rua 13 de Maio, nº 2773, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30. Confira a lista completa no link.

