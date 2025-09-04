Funtrab oferta 83 vagas para auxiliar de linha de produção nesta quinta-feira

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab/MS), oferta nesta quinta-feira (4), mais de 80 vagas para auxiliar de linha de produção para atuação em Campo Grande.

A profissão é uma das mais acessíveis no setor da indústria, sendo em sua maioria, dispensado formação superior. O auxiliar de produção trabalha diretamente na linha de montagem ou produção de uma indústria. Independente do setor, ele será responsável pela organização da área de trabalho, separação de materiais, montagem, embalagem e outros setores de produção.

As vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso.

Para se candidatar o interessado deve ir à Funtrab com RG, CPF e Carteira de Trabalho, à Rua 13 de maio, n º 2.773, das 7h30 às 17h30, para concorrer às vagas e requerer o Seguro-Desemprego.

Ao todo, a Funtrab oferta nesta quarta-feira, 912 vagas de trabalho em diversas áreas. Confira a lista completa no link.

