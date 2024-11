Funtrab oferta 92 vagas para Pessoas com Deficiência nesta terça-feira

A Fundação do Trabalho de MS (Funtrab) disponibiliza nesta terça-feira (5), na Capital, 1.223 vagas em ampla concorrência e 92 são exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD), que podem ser preenchidas a qualquer momento.

Para Pessoas com Deficiência, as vagas são para: Agente de pátio (1), assistente administrativo (4), atendente de farmácia (5), atendente do setor de hortifrutigranjeiros (1), auxiliar administrativo (2), auxiliar de estoque (1), auxiliar de limpeza (1), auxiliar de linha de produção (10), motorista de caminhão (2), recepcionista atendente (5), repositor de mercadorias (11), trabalhadores de conservação de rodovias (10), vigilante (39).

Os interessados podem comparecer na Funtrab com RG, CPF e Carteira de Trabalho, além de um laudo médico atestando a deficiência, à Rua 13 de maio, 2773, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30, para concorrer às vagas e requerer Seguro-Desemprego.

As vagas anunciadas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso.

O atendimento também é feito na Rede Fácil das 8h às 13h.

Fácil Aero Rancho Av. Marechal Deodoro, 2606 (Toda segunda-feira)

Fácil Guaicurus Av. Gury Marques, 5111 Jardim Monumento (Toda quarta-feira)

Fácil General Osório Rua Santo Ângelo, 51 Cel. Antonino (Toda quinta-feira)

