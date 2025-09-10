Funtrab oferta 937 vagas e 'Emprega CG' disponibiliza mais 1.600 oportunidades

A Fundação Social do Trabalho oferta 937 vagas de trabalho nesta quarta-feira (10), em Campo Grande, com destaque para as áreas de construção civil, serviços e vendas. As oportunidades anunciadas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento.

Os interessados podem comparecer na Funtrab com RG, CPF e Carteira de Trabalho, à Rua 13 de maio, 2773, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30, para concorrer às vagas e requerer Seguro-Desemprego.

O atendimento também é feito na Rede Fácil das 8h às 13h.

Fácil Aero Rancho – Av. Marechal Deodoro, 2606 (Toda segunda-feira) - das 8h às 17h

Fácil Guaicurus – Av. Gury Marques, 5111 – Jardim Monumento (Toda quarta-feira)

Fácil General Osório – Rua Santo Ângelo, 51 – Cel. Antonino (Toda quinta-feira).

Funsat

A 52ª edição do Emprega CG em 2025 da Funsat oferta 1.600 vagas, entre às 13h e 16h, em que a intermediação terá mensagens de reflexão quanto ao “Setembro Amarelo” sendo apoiada por 18 empresas.

Participam do evento, que divulga mil anúncios exclusivos, representantes de Recursos Humanos da Águas Guariroba, Assaí Atacadista, Atacadão, Brilhar, Coca-Cola, Comper, Dual, Estácio de Sá, Fort Atacadista, Guatós, JBS Couros, Novatec, Panorama, Rotelle, Senai, Supermercados Pires, Supermercados Nunes e da Tahto.

A informação a respeito das alternativas de encaminhamento será fornecida durante a retirada da senha na Recepção da Agência. Momento em que interessado nas entrevistas verifica o catálogo de profissões com triagem no mutirão especial. O direcionamento aos guichês da ação será feito pela equipe da Funsat.

Serviço:

Emprega CG 51/2025

Setembro Amarelo

Horário: das 13h às 16h

Local: Agência de Intermediação da Funsat

Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória

