Funtrab oferta estágio para analista contábil, enfermeiros e jornalista

A Fundação do Trabalho (Funtrab) oferece nesta terça-feira (26), mais de mil vagas de emprego em Campo Grande, entre elas também há oportunidades de estágio nas áreas de advocacia, engenharia, biomedicina, moda e marketing.

As vagas de estágio são; Técnico de enfermagem (1), Administrador de Marketing (1), advogado (1), analista contábil (4), analista de marketing (1), analista de recursos humanos (3), analista econômico (1), arquiteto urbanista (1), assistente administrativo (4), auxiliar administrativo (24), biomédico (2), enfermeiro (4), engenheiro civil (2), engenharia elétrica (1), fisioterapeuta geral (1), gastrólogo (2), jornalista (1) e pedagogo (6)



Os atendimentos são agendados na Funtrab localizada na Rua 13 de Maio, 2773, de segunda a sexta, das 7h30 às 13h30. O candidato deve portar RG, CPF e Carteira de Trabalho para concorrer às vagas.

Todas as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso.

