Oportunidade

Funtrab oferta mais de 3.900 vagas com destaque para setores de produção e serviço

Interessados devem procurar a Casa do Trabalhador da sua cidade

22 setembro 2025 - 08h10Sarah Chaves
Foto: FuntrabFoto: Funtrab  

A Fundação do Trabalho (Funtrab) oferece mais de 3.900 vagas de emprego em Mato Grosso do Sul, a partir desta segunda-feira (22), distribuídas entre diversas ocupações e municípios.

Dentre as oportunidades, as vagas para auxiliar de linha de produção se destacam, com um total de 404 postos disponíveis. Também há 142 vagas para servente de obras e para auxiliar de limpeza, 131.

Além disso, os perfis mais procurados incluem operador de caixa (97 vagas), vendedor interno (90 vagas) e auxiliar administrativo (76 vagas). O setor de transporte também apresenta várias oportunidades, como para motorista de caminhão (66 vagas) e motorista de ônibus rodoviário (42 vagas).

Em relação à faixa etária, as vagas estão distribuídas de forma equilibrada, com oportunidades para diferentes idades, desde jovens até mais experientes. O sistema oferece vagas inclusivas, com oportunidades para pessoas com deficiência (PCD).

Interessados devem procurar a Casa do Trabalhador de sua cidade para mais informações. 

A Funtrab também oferece serviços de intermediação de mão de obra, orientação profissional e encaminhamento para entrevistas na Rua 13 de maio, 2773, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30, para concorrer às vagas e requerer Seguro-Desemprego.

