Oportunidade

Funtrab oferta mais de 400 vagas de emprego nesta sexta-feira em Campo Grande

As maiores demandas são para balconista de açougue, atendente de lanchonete e auxiliar de limpeza.

05 dezembro 2025 - 07h30Sarah Chaves

A Fundação de Empregos (Funtrab) oferta nesta sexta-feira (5), mais de 400 vagas em Campo Grande, com destaque para funções que registram a maior demanda. As oportunidades se concentram principalmente no comércio e na alimentação, como balconista de açougue, com 43 vagas, atendente de lanchonete, que reúne 31, e auxiliar de limpeza, com 30.

Também ganham força áreas como panificação, com 27 vagas para atendente de padaria, além de postos para consultores e vendedores, que impulsionam o setor de varejo. Há ainda chances na construção civil, transporte e serviços, além de vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência e duas oportunidades de estágio.

Os interessados podem comparecer à Funtrab com RG, CPF e Carteira de Trabalho, na Rua 13 de Maio, 2773, das 7h30 às 17h.

O atendimento também é feito na Rede Fácil das 8h às 13h.

Fácil Aero Rancho - Av. Marechal Deodoro, 2606 (Toda segunda-feira - das 8h às 17h)
Fácil Guaicurus - Av. Gury Marques, 5111 Jardim Monumento (Toda quarta-feira)
Fácil General Osório - Rua Santo Ângelo, 51 Cel. Antonino (Toda quinta-feira).

As vagas são rotativas e podem ser preenchidas sem aviso prévio. A lista completa está disponível no site da Funtrab.

