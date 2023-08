Funtrab oferta mais de 70 vagas para estágio em diversas áreas; confira

A Fundação do Trabalho (Funtrab) oferece nesta terça-feira (29), mais de mil vagas de emprego em Campo Grande, entre elas também há oportunidades de estágio nas áreas de advocacia, engenharia, biomedicina, moda e marketing.

As vagas de estágio são: Tecnólogo em estética 1; Técnico de enfermagem 1; Recepcionista de consultório médico ou dentário 1; Recepcionista atendente; Psicólogo do trabalho 1; Professor de ensino pré-primário 1; Professor das séries iniciais 2; Pedagogo 6; Nutricionista 1; Gastrólogo 2; Fisioterapeuta geral 1; Especialista em engenharia elétrica e eletrônica 1; Engenheiro de produção 1; Engenheiro civil 1; Enfermeiro 4; Designers de interiores 1; Biomédico 2; Auxiliar administrativo 28; Assistente de produção (moda) 1; Assistente de mídias sociais; 1; Assistente administrativo 4; Arquiteto e urbanista 1; Analista econômico 1; Analista de recursos humanos 1; Analista contábil 4; Advogado 3 e Administrador de marketing.



Os atendimentos são agendados por meio do aplicativo MS CONTRATA+. Posteriormente, os interessados devem se cadastrar na Funtrab com RG, CPF e Carteira de Trabalho, à Rua 13 de maio, 2773, de segunda a sexta, das 7h30 às 13h30, para concorrer às vagas.

Todas as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também