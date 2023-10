Funtrab oferta mais de 90 vagas de trabalho para PcD na Capital

A Fundação do Trabalho (Funtrab) de Mato Grosso do Sul oferece 1.649 vagas de emprego para trabalhar em Campo Grande, nesta terça-feira (3), incluindo oportunidades para Pessoas com Deficiência (PcD).

As vagas para PcD são nas áreas de recepcionista atendente, pedreiro, operador de vendas (loja), oficial de manutenção predial, engenheiro de produção, engenheiro civil, empacotador a mão, copeiro, consultor de vendas, conferente de carga e descarga, auxiliar de linha de produção, auxiliar de limpeza, atendente de lanchonete, assistente de vendas, entre outros.

Os interessados devem comparecer na agência da Funtrab portando RG, CPF e Carteira de Trabalho, na Rua 13 de Maio, nº 2773, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30.

