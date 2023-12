Funtrab oferta vagas de auxiliar de enfermagem, de engenheiro e de cozinha

Entre as mais de duas mil vagas ofertadas pela Fundação do Trabalho de MS (Funtrab) nesta quinta-feira (14), mas de 500 são para auxiliares em diversos setores, como atendimento, construção e serviços.

Os maiores números de vagas são para: auxiliar de linha de produção (143), auxiliar de limpeza (94 +29 PcD), auxiliar de logística (30), auxiliar de armazenamento (64), auxiliar de cozinha (27), auxiliar de enfermagem (2), auxiliar de engenheiro da construção civil (2).

Os interessados podem comparecer na Funtrab com RG, CPF e Carteira de Trabalho, à Rua 13 de maio, 2773, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30, para concorrer às vagas e requerer Seguro-Desemprego. Todas as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso.

Açougueiro 25 Agente de pátio 1 Ajudante de açougueiro (comércio) 3 Ajudante de carga e descarga de mercadoria 56 Ajudante de cozinha 3 Ajudante de eletricista 1 Ajudante de motorista 2 Ajudante de obras(PcD) 2 Ajudante de obras 9 Ajudante de pátio de sucata 7 Ajudante de reflorestamento 6 Ajudante de serralheiro 5 Analista de sistemas 1 Apontador de obras(PcD) 1 Armador de estrutura de concreto(PcD) 2 Armador de ferros 6 Arrumador no serviço doméstico 2 Arte-finalista 8 Assistente administrativo 1 Assistente comercial de seguros 1 Assistente de estúdio (cinema e vídeo)(PcD) 2 Assistente de prevenção de perdas 7 Assistente de vendas(PcD) 1 Assistente técnico de engenharia (obras de infra-estrutura de estrada) 1 Atendente balconista 17 Atendente de balcão 73 Atendente de cafeteria 3 Atendente de farmácia – balconista 2 Atendente de lanchonete 132 Atendente de lanchonete(PcD) 5 Atendente de lojas 8 Atendente de lojas(ESTÁGIO) 4 Atendente de lojas e mercados(PcD) 2 Atendente de lojas e mercados 7 Atendente de mesa 5 Atendente de padaria 6 Atendente de telemarketing 10 Atendente de telemarketing(ESTÁGIO) 1 Atendente de telemarketing 1 Atendente do setor de frios e laticínios 51 Auxiliar administrativo(PcD) 20 Auxiliar administrativo(ESTÁGIO) 1 Auxiliar administrativo 21 Auxiliar contábil(ESTÁGIO) 2 Auxiliar de almoxarifado 1 Auxiliar de ambulatório 1 Auxiliar de armazenamento 64 Auxiliar de cobrança 12 Auxiliar de confeiteiro 2 Auxiliar de cozinha 27 Auxiliar de desenvolvimento infantil 4 Auxiliar de encanador 2 Auxiliar de enfermagem 2 Auxiliar de engenheiro da construção civil 1 Auxiliar de engenheiro da construção civil 1 Auxiliar de escrituração fiscal 5 Auxiliar de estoque 10 Auxiliar de expedição 4 Auxiliar de faturamento 1 Auxiliar de lavanderia 1 Auxiliar de limpeza(PcD) 29 Auxiliar de limpeza 94 Auxiliar de linha de produção 143 Auxiliar de linha de produção(PcD) 2 Auxiliar de logistica 30 Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica 1 Auxiliar de manutenção predial 11 Auxiliar de mecânico de autos 12 Auxiliar de mecânico diesel (exceto de veículos automotores) 1 Auxiliar de operador de usina de asfalto(ESTÁGIO) 1 Auxiliar de padeiro 6 Auxiliar de pessoal 1 Auxiliar de pizzaiolo 4 Auxiliar de serviços no aeroporto 2 Auxiliar de topógrafo 1 Auxiliar de veterinário 1 Auxiliar financeiro(ESTÁGIO) 1 Auxiliar financeiro 3 Auxiliar mecânico de ar condicionado 1 Auxiliar mecânico de refrigeração 2 Auxiliar nos serviços de alimentação 3 Auxiliar operacional de logística 1 Auxiliar técnico de instalações eletromecânicas 1 Auxiliar técnico de mecânica 5 Auxiliar técnico de refrigeração 5 Auxiliar técnico eletrônico 2 Azulejista 7 Babá 2 Balconista de açougue 2 Barbeiro 1 Barman 1 Borracheiro 1 Cabeleireiro 1 Caixa de loja(PcD) 12 Caixa de loja 12 Camareira de hotel 7 Campeiro – na agropecuária 1 Campeiro – na pecuária 5 Capataz na pecuária 1 Carpinteiro 38 Carpinteiro auxiliar 2 Carpinteiro de obras 24 Carpinteiro (obras) 3 Caseiro 4 Chapista de lanchonete 6 Chefe de seção de expedição(PcD) 2 Chefe de serviço de limpeza 1 Churrasqueiro 2 Classificador de madeira 2 Comprador 4 Confeiteiro 6 Conferente de carga e descarga(PcD) 2 Conferente de carga e descarga 3 Consultor de vendas 1 Consultor de vendas 15 Contador 1 Contínuo 1 Controlador de acesso 6 Coordenador de restaurante 1 Copeiro 1 Copeiro de restaurante 2 Costureira de máquinas industriais 15 Costureira em geral 28 Costureiro, a máquina na confecção em série 1 Cozinheiro de restaurante 3 Cozinheiro do serviço doméstico 1 Cozinheiro geral 7 Cuidador de idosos 7 Cuidador em saúde 1 Depilador de couros e peles 1 Desenhista projetista de moldes 1 Educador social 1 Eletricista 4 Eletricista de instalações 2 Eletricista de instalações de veículos automotores 5 Eletricista de linha de baixa-tensão 30 Eletricista de veículos de máquinas operatrizes 1 Eletrotécnico 4 Emissor de passagens 2 Empacotador, a mão(PcD) 2 Empregado doméstico nos serviços gerais 7 Empregado doméstico arrumador 1 Empregado doméstico faxineiro 6 Encanador 2 Encarregado da área florestal 1 Encarregado de andar 5 Encarregado de expedição 3 Encarregado de obras 2 Engenheiro civil(ESTÁGIO) 1 Engenheiro civil (edificações)(ESTÁGIO) 1 Esteticista 1 Esteticista corporal 1 Estoquista 10 Farmacêutico 10 Ferreiro armador na construção civil 30 Fiel de depósito 6 Fiscal de prevenção de perdas 4 Fisioterapeuta geral 1 Fonoaudiólogo geral 1 Frentista 10 Funileiro de veículos (reparação) 5 Funileiro montador 1 Garçom 19 Gerente administrativo 1 Gerente de restaurante 1 Inspetor de alunos de escola privada(PcD) 1 Inspetor de manutenção (mecânica) 2 Instalador de cortinas e persianas, portas sanfonadas e boxe 1 Instalador de painéis 2 Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança 2 Instalador de tubulações 3 Instalador fotovoltaico 1 Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados 2 Instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações 7 Jardineiro 1 Jardineiro 16 Jardineiro(PcD) 10 Lavador de automóveis 2 Lavador de carros 5 Lavador de veículos 5 Lubrificador de automóveis 6 Lubrificador de máquinas 1 Lustrador de móveis 2 Manicure/pedicure 1 Manobrista 6 Marceneiro de móveis 1 Mecânico de auto em geral 10 Mecânico de automóveis e caminhões 4 Mecânico de automóvel 1 Mecânico de manutenção de caminhão a diesel 8 Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas 1 Mecânico de manutenção hidráulica 1 Mecânico de manutenção (máquinas hidráulicas) 1 Mecânico de máquina agrícola 1 Mecânico de motocicletas 1 Mecânico de refrigeração 2 Mecânico de suspensão 1 Mecânico de veículos 1 Mestre de obras 1 Monitor de prevenção de perdas 4 Montador de andaimes (edificações) 4 Montador de elevadores e similares 2 Montador de estruturas metálicas 20 Motofretista 5 Motorista carreteiro 11 Motorista de automóveis 1 Motorista de basculante 6 Motorista de caminhão(PcD) 3 Motorista de caminhão 18 Motorista de caminhão leve 2 Motorista de caminhao (rotas regionais e internacionais) 2 Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais)(PcD) 3 Motorista de caminhão-guincho pesado com munk 2 Motorista de caminhão-pipa 1 Motorista de carro de passeio 1 Motorista de ônibus rodoviário 22 Motorista entregador 32 Nutricionista 2 Oficial de manutenção 14 Oficial de manutenção predial 5 Oficial de serviços diversos 2 Oficial de serviços gerais 1 Operador de caixa(PcD) 2 Operador de caixa 197 Operador de cobrança 1 Operador de empilhadeira 2 Operador de máquina de dobrar chapas 1 Operador de máquinas fixas, em geral 1 Operador de pá carregadeira 1 Operador de rolo (impermeabilização)(PcD) 2 Operador de telemarketing ativo 10 Operador de telemarketing (operações híbridas) 6 Operador de vendas (lojas) 17 Orientador de tráfego para estacionamento 2 Padeiro 9 Panfleteiro 10 Pavimentador(PcD) 5 Pedreiro 93 Pedreiro(PcD) 5

