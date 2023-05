Funtrab oferta vagas de emprego em 27 municípios; confira

Mais de 3 mil vagas de trabalho com carteira assinada estão disponíveis nesta segunda-feira (8) através da Fundação do Trabalho de MS (Funtrab), entre elas, 1.374 são em Campo Grande.

Estão na lista de municípios com vagas abertas, as cidades de: Amambai, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Bataguassu, Batayporã, Caarapó, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Dourados, Guia Lopes da Laguna, Iguatemi, Itaquiraí, Ivinhema, Maracaju, Naviraí, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Ponta Porã, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rio Verde de MT, São Gabriel do Oeste, Sidrolândia e Três Lagoas.

As opções são disponibilizadas por município e em ordem alfabética, para concorrer a uma das vagas basta baixar no celular o aplicativo “MS CONTRATA+ para Trabalhadores” e fazer o agendamento.

Depois é só ir à agência de emprego da Funtrab na Capital ou no interior (Casa do Trabalhador), com CPF, RG e Carteira de Trabalho. Na Capital, o endereço é Rua 13 de maio, nº 2.773, no centro (entre as Ruas Cândido Mariano e Dom Aquino).

Confira as vagas no link.

