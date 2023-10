Funtrab oferta vagas imediatas em atacadista da Capital em ação nesta quarta-feira

Sarah Chaves, com informações da assessoria

A Fundação do Trabalho de MS (Funtrab) em parceria com o Grupo Pereira seleciona nesta quarta-feira (4), candidatos para 40 vagas com contratação imediata, abertas pela rede Fort Atacadista.

São 20 vagas para auxiliar de armazenamento e 20 para ajudante de carga e descarga de mercadoria. Não é necessário ter experiência e os benefícios incluem: vale-transporte, produtividade, prêmio assiduidade (R$250), seguro de vida, assistência odontológica, refeições na empresa e descontos nas lojas Comper/ Fort.

A seleção acontece das 8h às 17 horas na Central Comercial do Grupo Pereira, em frente ao Fort Cafezais, localizada na Avenida Gury Marques, nº 4.855, Vila Cidade Morena. Os candidatos devem estar munidos de RG, CPF e Carteira de Trabalho.

“Buscamos atuar sempre como facilitadores entre os trabalhadores e empregadores em diversos bairros da Capital, para promover a empregabilidade e a qualidade de vida da nossa população “, afirma o diretor-presidente da Funtrab, Ademar Silva Júnior.



