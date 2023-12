Funtrab oferta vagas para ajudante de obras, auxiliar contábil e babá nesta terça-feira

A Fundação do Trabalho de MS (Funtrab) disponibiliza 2.248 vagas nesta terça-feira (19), na Capital. São 2 vagas para auxiliar contábil e 4 para auxiliar financeiro.

O auxiliar contábil classifica e realiza conciliações contábeis, registra lançamentos e auxilia na apuração de impostos. Ele também tem como tarefa a elaboração de balancetes e o preenchimento das guias de recolhimento entregues aos órgãos do governo.

Enquanto o auxiliar financeiro faz o levantamento e acompanhamento das transações financeiras, podendo ser responsável por programar o pagamento de contas.

Para ajudante de obras, são 11 vagas, os profissionais desse setor auxiliam pedreiros, carpinteiros e operadores de equipamentos pesados. Carrega e descarrega materiais de construção, prepara canteiros de obras e limpa áreas de trabalho. Faz pequenas manutenções nos equipamentos, limpa máquinas e ferramentas, verifica condições de uso e repara eventuais defeitos mecânicos nas mesmas.

Para babá são 2 vagas. Os interessados podem comparecer na Funtrab com RG, CPF e Carteira de Trabalho, à Rua 13 de maio, 2773, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30, para concorrer às vagas e requerer Seguro-Desemprego.

Todas as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso. Confira as vagas no link.

