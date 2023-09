Funtrab oferta vagas para auxiliares de limpeza, linha de produção e logística

A Fundação do Trabalho (Funtrab) de Mato Grosso do Sul oferece 1.572 vagas de emprego para trabalhar em Campo Grande, nesta sexta-feira (15).

As vagas para auxiliares são: auxiliar de limpeza (92), auxiliar de linha de produção (130), auxiliar de logística (25), auxiliar de estoque (18), auxiliar de cozinha (28), auxiliar de confeitaria (3). As vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio.

Há vagas nas áreas de ajudante de carga e descarga, doméstico, atendente de balcão, cozinheiro, eletricista, jardineiro, panfleteiro, servente de obras, técnico em segurança do trabalho e vendedor.

Os interessados devem ir na Funtrab na R. Treze de Maio, 2773 - Centro, portando RG, CPF e Carteira de Trabalho, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30.



