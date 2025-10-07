Funtrab promove Feirão da Empregabilidade em MS

O Sistema Nacional de Emprego (SINE) completa, em 2025, meio século de atuação em Mato Grosso do Sul.

Para comemorar os 50 anos de serviços prestados à população, a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) promove, a partir desta terça-feira (7), uma série de feirões de empregabilidade em Campo Grande e em outras 12 cidades do interior.

A ação reúne empresas contratantes, trabalhadores e instituições parceiras em uma grande mobilização pela geração de emprego e renda.

Ao longo do mês de outubro, os feirões oferecem milhares de vagas em diversos setores da economia, além de serviços gratuitos como emissão da Carteira de Trabalho Digital, atendimento ao Seguro-Desemprego, palestras sobre qualificação e empreendedorismo.

Em muitas Casas do Trabalhador, os eventos começam com um café da manhã de boas-vindas, gesto de acolhimento aos participantes e parceiros que prestigiam o cinquentenário do SINE.

Em Campo Grande, 12 empresas confirmaram presença no feirão, oferecendo 120 vagas nas áreas de tecnologia da informação, limpeza terceirizada, recursos humanos, produtos naturais, transportes, supermercado, call center, autopeças, proteína de soja, peças para tratores, atacado de alimentos e indústria têxtil. O evento acontece na Rua 13 de Maio, nº 2.773, das 8h às 11h.

No interior, as ações seguem um calendário que abrange municípios como Aparecida do Taboado, Dourados, Nova Andradina, Três Lagoas, Cassilândia e Ivinhema, entre outros — com mais de mil oportunidades de trabalho somadas.

Coordenado nacionalmente pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), o SINE é um dos principais instrumentos de política pública para geração de emprego e renda no país.

Em Mato Grosso do Sul, o serviço é administrado pela Funtrab e pela rede de Casas do Trabalhador, que aproximam empregadores e profissionais e contribuem para o desenvolvimento econômico e social.

Atualmente, o sistema conta com 1.500 agências em todo o Brasil, operadas em parceria com estados e municípios, com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).

