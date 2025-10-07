Menu
Menu Busca terça, 07 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Oportunidade

Funtrab promove Feirão da Empregabilidade em MS

Ação é em comemoração aos 50 anos do SINE

07 outubro 2025 - 13h51Carla Andréa    atualizado em 07/10/2025 às 13h54
carteira cltcarteira clt  

O Sistema Nacional de Emprego (SINE) completa, em 2025, meio século de atuação em Mato Grosso do Sul.

Para comemorar os 50 anos de serviços prestados à população, a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) promove, a partir desta terça-feira (7), uma série de feirões de empregabilidade em Campo Grande e em outras 12 cidades do interior.

A ação reúne empresas contratantes, trabalhadores e instituições parceiras em uma grande mobilização pela geração de emprego e renda.

Ao longo do mês de outubro, os feirões oferecem milhares de vagas em diversos setores da economia, além de serviços gratuitos como emissão da Carteira de Trabalho Digital, atendimento ao Seguro-Desemprego, palestras sobre qualificação e empreendedorismo.

Em muitas Casas do Trabalhador, os eventos começam com um café da manhã de boas-vindas, gesto de acolhimento aos participantes e parceiros que prestigiam o cinquentenário do SINE.

Em Campo Grande, 12 empresas confirmaram presença no feirão, oferecendo 120 vagas nas áreas de tecnologia da informação, limpeza terceirizada, recursos humanos, produtos naturais, transportes, supermercado, call center, autopeças, proteína de soja, peças para tratores, atacado de alimentos e indústria têxtil. O evento acontece na Rua 13 de Maio, nº 2.773, das 8h às 11h.

No interior, as ações seguem um calendário que abrange municípios como Aparecida do Taboado, Dourados, Nova Andradina, Três Lagoas, Cassilândia e Ivinhema, entre outros — com mais de mil oportunidades de trabalho somadas.

Coordenado nacionalmente pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), o SINE é um dos principais instrumentos de política pública para geração de emprego e renda no país.

Em Mato Grosso do Sul, o serviço é administrado pela Funtrab e pela rede de Casas do Trabalhador, que aproximam empregadores e profissionais e contribuem para o desenvolvimento econômico e social.

Atualmente, o sistema conta com 1.500 agências em todo o Brasil, operadas em parceria com estados e municípios, com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Cartórios garantem a autenticidade, a segurança e a publicidade de todos os atos jurídicos no país -
Oportunidade
TJMS lança concurso para delegação de cartórios em Mato Grosso do Sul
Sede da Funsat, em Campo Grande
Oportunidade
Mais de 1.400 vagas de emprego estão disponíveis nesta terça-feira na Capital
Os interessados devem comparecer pessoalmente à sede da Funtrab
Oportunidade
Funtrab oferece mais de 3.700 vagas de emprego nesta segunda-feira em MS
Sinduscon-MS realizará Feira de Empregabilidade para a Construção Civil na Capital
Oportunidade
Sinduscon-MS realizará Feira de Empregabilidade para a Construção Civil na Capital
Funsat realiza Emprega CG na Arena Novos Estados nesta sexta-feira
Oportunidade
Funsat realiza Emprega CG na Arena Novos Estados nesta sexta-feira
Vagas são destinadas para REME
Oportunidade
Encerra amanhã as inscrições para processo seletivo de professores na Capital
Foto: Jusbrasil
Oportunidade
Funsat oferta vagas para açougueiro, auxiliar de cozinha e motorista de caminhão
Foto: PMCG
Oportunidade
Outubro começa com mais de 1.200 vagas de emprego disponíveis na Funsat
Funsat
Oportunidade
Emprega CG: 61ª edição oferece 100 vagas na Vila Almeida
Sede da Funsat, em Campo Grande
Oportunidade
Estão abertas as inscrições para 6 cursos gratuitos de capacitação profissional na Capital

Mais Lidas

O corpo foi achado na noite de hoje
Polícia
AGORA: Homem é assassinado e enterrado em cova rasa no Caiobá
Viatura da DEAM -
Polícia
Homem tenta estuprar jovem em motel da Guaicurus e acaba preso em Campo Grande
Dr. Gabriel Alves, prefeito de Corumbá
Política
Prefeito de Corumbá tem 67% de aprovação; 33% reprovam gestão de Gabriel
Bebidas foram apreendidas
Interior
Adolescentes bebem 'kit', passam mal e caso vira suspeita de intoxicação por metanol em MS