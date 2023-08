Última ação da Funtrab no santuário Perpétuo Socorro ocorre nesta quarta

Durante cinco quartas-feiras, a Funtrab promoveu o projeto “Funtrab na Comunidade” no santuário Estadual Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e nesta quarta-feira (23) será realizada a última edição.

A Funtrab realizará o atendimento no Centro de Atendimento ao Devoto (CAD) do santuário (avenida Afonso Pena, 377), das 13 às 17 horas.

Aproximadamente 25 mil pessoas frequentam o Santuário Estadual Nossa Senhora do Perpétuo Socorro na quarta-feira. Desde o dia 12 de julho até o momento, foram realizados 515 atendimentos.

Além de aproximadamente 1.600 vagas de trabalho disponíveis, três empresas (duas de serviços terceirizados de limpeza e uma de produtos de fibra) estarão presentes no local para realizar processos seletivos.

Serão ofertados serviços de captação de vagas, atualização cadastral do trabalhador na rede Sine (Sistema Nacional de Emprego), orientações sobre Seguro-Desemprego e Carteira de Trabalho Digital.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também