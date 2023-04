Funtrab retoma atendimento com mais de 3 mil vagas de trabalho no estado

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab), retorna ao funcionamento normal após fechar no ponto facultativo e feriado de Páscoa e nesta segunda-feira (10) estão disponíveis 3.271 mil vagas de trabalho no estado, sendo 1.392 em Campo Grande.



Há oportunidades para padeiro, panfleteiro, sepultador, servente de obras, estoquista, cozinheiro geral, digitador, eletricista, churrasqueiro, entre outras.



As vagas também estão disponíveis em mais 29 municípios, entre eles, Amambai, Caarapó, Miranda, Sidrolândia, Rio Verde de MT, Sonora, Batayporã, Bataguassu, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corumbá e Costa Rica são os que aparecem com o maior número de oportunidades.

Para concorrer, o candidato pode comparecer à Casa do Trabalhador da sua cidade com identidade, CPF e carteira de trabalho ou agendar atendimento através do aplicativo MS CONTRATA+. Na Capital a Funtrab fica na Rua 13 de maio, 2773. Horário de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30, para concorrer às vagas e requerer Seguro-Desemprego.

Confira a lista de vagas no link.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também