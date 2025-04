Funtrab: Semana começa com 3.626 vagas de emprego disponíveis em 35 cidades

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul inicia o mês com 3.626 mil vagas em aberto em seus registros em todo o Estado. Os destaques são para auxiliar de linha de produção (310) e auxiliar de limpeza (146).

Além das 895 vagas em Campo Grande, outras cidades em destaque são Dourados (410), Chapadão do Sul (294), Cassilândia (244), Sidrolândia (211), Três Lagoas (159), Paranaíba (126), Nova Andradina (104) e Batayporã (100).

Para as vagas destinadas ao público PcD (Pessoas com Deficiência) em Campo Grande, os candidatos devem levar junto laudo médico atualizado, além dos documentos de praxe – RG, CPF e Carteira de Trabalho. As vagas são para diversas funções, como ajustador de fôrmas (concreto), analista administrativo, assistente administrativo, auxiliar administrativo, auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, caminhoneiro de caminhão pipa, controlador de tráfego, cozinheiro geral, estoquista, nutricionista, operador de betoneira, operador de máquina de terraplenagem, operador de rolo compactador, operador de tráfego, pavimentador, porteiro, recepcionista atendente, vigilante.

A lista completa com as vagas disponíveis em todo o Estado pode ser conferida no link.

A Futrab também disponibiliza o endereço das 35 casas do trabalhador por meio do portal www.funtrab.ms.gov.br/localidades/.

