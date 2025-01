Funtrab: Semana começa com 4.773 mil vagas de emprego disponíveis em 35 cidades

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul inicia a semana com 4.773 mil vagas em aberto em seus registros. Destas, 788 em Campo Grande.

Em destaque são 1.272 vagas para trabalhador da cultura de maça, 358 para auxiliar de linha de produção, 144 para operador de caixa, 120 para motorista carreteiro 111 para auxiliar administrativo e 110 para auxiliar de limpeza.



Além disso, há 53 vagas para PcD (Pessoas com Deficiência) em Campo Grande. Estas devem levar junto laudo médico atualizado, além dos documentos de praxe – RG, CPF e Carteira de Trabalho. As vagas são para armador de estrutura de concreto, assistente de compras, auxiliar administrativo, auxiliar de limpeza, pedreiro, retalhador de carne e vigilante

São ofertadas ainda 5 vagas de estagiário para assistente de vendas, auxiliar de contabilidade, auxiliar de logística e engenheiro civil

A lista completa com as vagas disponíveis em todo o Estado pode ser conferida no link .

A Futrab também disponibiliza o endereço das 35 casas do trabalhador por meio do portal www.funtrab.ms.gov.br/localidades/ .

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também