Funtrab: Semana começa com 6.732 vagas de emprego em MS

Em 28 municípios, a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul oferta vagas de trabalho, ao todo são 6.732 oportunidades distribuídas no estado para as pessoas que procuram uma colocação no mercado de trabalho nas mais diversas cidades.

Apenas em Campo Grande são 2.037 vagas nas mais diversas áreas. Há oportunidades para açougueiros, ajudante de carga e descarga de mercadorias, de obras, atendente de balcão e lanchonete, auxiliar de linha de produção, azulejista, carpinteiro, costureira, eletricista, ferreiro armador, frentista, motorista e até engenheiro civil, entre outras.

Para pessoas com deficiência, há 87 vagas em aberto na Funtrab em profissões como ajudante de obras, assistente de vendas, armador de estrtutura de concreto, auxiliar administrativo, motorista de caminhão, pavimentador, porteiro e zelador. Para estágios, há 11 vagas.

Já no interior, em Miranda, são quase 500 vagas, sendo 44 apenas para trabalhador da cultura de maça em Iguatemi são 970 vagas para o mesmo trabalho. Amambai oferece 510 vagas, enquanto Aquidauana está com 240 e Batayporã com 107. Na lista ainda aparece Caarapó com 419 vagas, Cassilândia com 212, Chapadão do Sul com 398, Costa Rica com 107 e Dourados com 298 vagas em aberto.

Fecham a lista Sidrolãndia, com 209 vagas oferecidas e Três Lagoas, com 188.

Os interessados devem comparecer na Casa do Trabalhador da sua cidade ou na agência da Funtrab portando RG, CPF e Carteira de Trabalho, na Rua 13 de Maio, nº 2773, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30. Confira a lista completa no link.

