Funtrab: Semana encerra com 949 vagas de emprego nesta sexta-feira

Com oportunidades que podem ser preenchidas a qualquer momento, a Fundação do Trabalho de MS (Funtrab) disponibiliza nesta sexta-feira (22), na Capital, 949 vagas.

Tosador, vendedor, vigia, vidraceiro, soldador, pedreiro, jardineiro, estoquista, auxiliar de cozinha, açougueiro, retalhador de carne são algumas das vagas ofertadas.

Para PcD (pessoas com deficiência), há 57 vagas disponíveis em diversas áreas. Os interessados podem comparecer na Funtrab com RG, CPF e Carteira de Trabalho, à Rua 13 de maio, 2773, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30, para concorrer às vagas e requerer Seguro-Desemprego.

OCUPAÇÃO Nº DE VAGAS

Açougueiro 10 Advogado 1 Agente de pátio 4 Ajudante de açougueiro (comércio) 2 Ajudante de carga e descarga de mercadoria 21 Ajudante de cozinha 1 Ajudante de estruturas metálicas 5 Ajudante de obras 2 Ajudante de serralheiro 1 Alinhador veicular 1 Almoxarife 1 Analista administrativo 1 Analista contábil 1 Analista de exportação e importação 1 Analista de ocupações 1 Artífice de manutenção 2 Assistente de vendas 3 Atendente balconista 5 Atendente de agência 2 Atendente de balcão 8 Atendente de farmácia – balconista 3 Atendente de lanchonete 3 Atendente de lavanderia 1 Atendente de lojas 7 Atendente de lojas e mercados 1 Auxiliar de armazenamento 1 Auxiliar de cobrança 2 Auxiliar de cozinha 14 Auxiliar de cozinha 2 Auxiliar de estoque 6 Auxiliar de expedição 1 Auxiliar de lavanderia 5 Auxiliar de limpeza 51 Auxiliar de linha de produção 109 Auxiliar de logística 4 Auxiliar de manutenção predial 1 Auxiliar de mecânico de autos 1 Auxiliar de mesa em restaurantes, hotéis e outros 1 Auxiliar de nutrição e dietética 1 Auxiliar de operação 5 Auxiliar de pessoal 2 Auxiliar de veterinário 2 Auxiliar mecânico de ar condicionado 2 Auxiliar mecânico de refrigeração 1 Auxiliar operacional de logística 2 Auxiliar técnico de mecânica 1 Azulejista 4 Balconista de açougue 2 Borracheiro 2 Caixa no serviço de alimentação 1 Camareira de hotel 8 Caminhoneiro carreteiro 15 Campeiro – na agropecuária 1 Campeiro – na pecuária 5 Caseiro 3 Churrasqueiro 1 Confeiteiro 3 Conferente de carga e descarga 2 Consultor de vendas 6 Contador 1 Controlador de acesso 1 Copeiro 1 Cortador de tapeçaria 1 Costureira de máquinas industriais 5 Costureira de reparação de roupas 1 Costureira em geral 25 Cozinheiro do serviço doméstico 1 Cozinheiro geral 6 Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) 1 Desossador 4 Eletricista 5 Eletricista de instalações 15 Eletricista de instalações de veículos automotores 1 Empregado doméstico nos serviços gerais 4 Empregado doméstico arrumador 3 Empregado doméstico faxineiro 1 Encanador 5 Encarregado de manutenção 1 Encarregado de seção de controle de produção 1 Encarregado eletricista de instalações 3 Estampador de tecido 1 Esteticista 1 Estoquista 4 Expedidor de mercadorias 1 Faturista 4 Faturista 1 Fiel de depósito 1 Fiscal de prevenção de perdas 3 Garçom 5 Gerente financeiro 1 Inspetor de alunos 1 Instalador de centrais telefônicas 3 Instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações 5 Instalador-reparador de redes e cabos telefônicos 1 Jardineiro 1 Lanterneiro de automóveis (reparação) 1 Lavador de automóveis 6 Lavador de carros 2 Lavador de roupas à maquina industrial 1 Lavador de veículos 6 Leiturista 3 Maître 1 Manobrista 1 Marceneiro de móveis 1 Mecânico 3 Mecânico de auto em geral 1 Mecânico de automóvel 4 Mecânico de manutenção de automóveis e veículos similares 1 Mecânico de manutenção de caminhão a diesel 2 Mecânico de manutenção de máquina industrial 2 Médico veterinário 2 Mestre de obras 2 Monitor de alunos 1 Monitor de entretenimento 1 Montador de elevadores e similares 2 Montador de estruturas metálicas 7 Motofretista 1 Motorista de automóveis 2 Motorista de basculante 1 Motorista de caminhão 13 Motorista de caminhão-basculante 2 Motorista de ônibus rodoviário 7 Motorista entregador 7 Nutricionista 1 Oficial de manutenção predial 2 Oficial mecânico de veículos 1 Operador de bate-estacas 5 Operador de caixa 37 Operador de caldeira 2 Operador de empilhadeira 2 Operador de escavadeira 1 Operador de instalação de ar-condicionado 1 Operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas 5 Operador de máquinas fixas, em geral 2 Operador de movimentação e armazenamento de carga 3 Operador de ponte rolante 2 Operador de produção (química, petroquímica e afins) 8 Operador de retro-escavadeira 7 Operador de telemarketing ativo 2 Operador de telemarketing ativo e receptivo 10 Orientador de tráfego para estacionamento 10 Orientador sócio educativo 1 Padeiro 3 Pedreiro 16 Pedreiro de edificações 5 Perfumista 4 Pintor de veículos (reparação) 2 Porteiro 1 Promotor de vendas 14 Recepcionista atendente 1 Repositor de mercadorias 11 Representante comercial autônomo 2 Revisor têxtil 3 Separador de carnes em matadouro 4 Serigrafista 1 Serralheiro 1 Serralheiro de alumínio 1 Servente (construção civil) 5 Servente de limpeza 17 Servente de obras 10 Servente de pedreiro 4 Soldador 5 Soldador 2 Subchefe de cozinha 1 Supervisor de vendas comercial 2 Tapeceiro de móveis 1 Técnico de manutenção de computador 1 Técnico de manutenção eletrônica 1 Técnico de rede (telecomunicações) 1 Técnico em agropecuária 1 Técnico em atendimento e vendas 3 Técnico em estética 3 Técnico em manutenção de equipamentos de informática 2 Técnico mecânico 6 Técnico mecânico (máquinas) 2 Técnico mecânico de processos 1 Técnico mecânico em ar condicionado 2 Torneiro mecânico 2 Trabalhador rural 1 Tratorista agrícola 3 Vendedor de consórcio 1 Vendedor de serviços 2 Vendedor interno 57 Vendedor pracista 10 Vigilante patrimonial 6 Vistoriador de risco de auto 2 Zelador de edifício 1

VAGAS EXCLUSIVAS P/ PcD (Pessoas com Deficiência (trazer laudo médico atualizado) :

TOTAL : 57 vagas

Atendente de telemarketing 9 Auxiliar administrativo 20 Operador de caixa 1 Porteiro 2 Servente de obras 3 Vigilante 22

ESTÁGIOS (somente p/ quem cursa nível superior ou médio) :

TOTAL: 8 vagas

Auxiliar contábil 3 Consultor jurídico 5



