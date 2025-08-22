Menu
sexta, 22 de agosto de 2025
Oportunidade

Funtrab: Semana encerra com 949 vagas de emprego nesta sexta-feira

Para Pessoas com Deficiência, há 57 vagas disponíveis em diversas áreas

22 agosto 2025 - 07h30Sarah Chaves
Foto: Bruno Rezende  

Com oportunidades que podem ser preenchidas a qualquer momento, a Fundação do Trabalho de MS (Funtrab) disponibiliza nesta sexta-feira (22), na Capital, 949 vagas.

Tosador, vendedor, vigia, vidraceiro, soldador, pedreiro, jardineiro, estoquista, auxiliar de cozinha, açougueiro, retalhador de carne são algumas das vagas ofertadas.

Para PcD (pessoas com deficiência), há 57 vagas disponíveis em diversas áreas. Os interessados podem comparecer na Funtrab com RG, CPF e Carteira de Trabalho, à Rua 13 de maio, 2773, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30, para concorrer às vagas e requerer Seguro-Desemprego.

OCUPAÇÃO                                              Nº DE VAGAS

Açougueiro 10
Advogado 1
Agente de pátio 4
Ajudante de açougueiro (comércio) 2
Ajudante de carga e descarga de mercadoria 21
Ajudante de cozinha 1
Ajudante de estruturas metálicas 5
Ajudante de obras 2
Ajudante de serralheiro 1
Alinhador veicular 1
Almoxarife 1
Analista administrativo 1
Analista contábil 1
Analista de exportação e importação 1
Analista de ocupações 1
Artífice de manutenção 2
Assistente de vendas 3
Atendente balconista 5
Atendente de agência 2
Atendente de balcão 8
Atendente de farmácia – balconista 3
Atendente de lanchonete 3
Atendente de lavanderia 1
Atendente de lojas 7
Atendente de lojas e mercados 1
Auxiliar de armazenamento 1
Auxiliar de cobrança 2
Auxiliar de cozinha 14
Auxiliar de cozinha 2
Auxiliar de estoque 6
Auxiliar de expedição 1
Auxiliar de lavanderia 5
Auxiliar de limpeza 51
Auxiliar de linha de produção 109
Auxiliar de logística 4
Auxiliar de manutenção predial 1
Auxiliar de mecânico de autos 1
Auxiliar de mesa em restaurantes, hotéis e outros 1
Auxiliar de nutrição e dietética 1
Auxiliar de operação 5
Auxiliar de pessoal 2
Auxiliar de veterinário 2
Auxiliar mecânico de ar condicionado 2
Auxiliar mecânico de refrigeração 1
Auxiliar operacional de logística 2
Auxiliar técnico de mecânica 1
Azulejista 4
Balconista de açougue 2
Borracheiro 2
Caixa no serviço de alimentação 1
Camareira de hotel 8
Caminhoneiro carreteiro 15
Campeiro – na agropecuária 1
Campeiro – na pecuária 5
Caseiro 3
Churrasqueiro 1
Confeiteiro 3
Conferente de carga e descarga 2
Consultor de vendas 6
Contador 1
Controlador de acesso 1
Copeiro 1
Cortador de tapeçaria 1
Costureira de máquinas industriais 5
Costureira de reparação de roupas 1
Costureira em geral 25
Cozinheiro do serviço doméstico 1
Cozinheiro geral 6
Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) 1
Desossador 4
Eletricista 5
Eletricista de instalações 15
Eletricista de instalações de veículos automotores 1
Empregado  doméstico  nos serviços gerais 4
Empregado doméstico  arrumador 3
Empregado doméstico  faxineiro 1
Encanador 5
Encarregado de manutenção 1
Encarregado de seção de controle de produção 1
Encarregado eletricista de instalações 3
Estampador de tecido 1
Esteticista 1
Estoquista 4
Expedidor de mercadorias 1
Faturista 4
Faturista 1
Fiel de depósito 1
Fiscal de prevenção de perdas 3
Garçom 5
Gerente financeiro 1
Inspetor de alunos 1
Instalador de centrais telefônicas 3
Instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações 5
Instalador-reparador de redes e cabos telefônicos 1
Jardineiro 1
Lanterneiro de automóveis (reparação) 1
Lavador de automóveis 6
Lavador de carros 2
Lavador de roupas à maquina industrial 1
Lavador de veículos 6
Leiturista 3
Maître 1
Manobrista 1
Marceneiro de móveis 1
Mecânico 3
Mecânico de auto em geral 1
Mecânico de automóvel 4
Mecânico de manutenção de automóveis e veículos similares 1
Mecânico de manutenção de caminhão a diesel 2
Mecânico de manutenção de máquina industrial 2
Médico veterinário 2
Mestre de obras 2
Monitor de alunos 1
Monitor de entretenimento 1
Montador de elevadores e similares 2
Montador de estruturas metálicas 7
Motofretista 1
Motorista de automóveis 2
Motorista de basculante 1
Motorista de caminhão 13
Motorista de caminhão-basculante 2
Motorista de ônibus rodoviário 7
Motorista entregador 7
Nutricionista 1
Oficial de manutenção predial 2
Oficial mecânico de veículos 1
Operador de bate-estacas 5
Operador de caixa 37
Operador de caldeira 2
Operador de empilhadeira 2
Operador de escavadeira 1
Operador de instalação de ar-condicionado 1
Operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas 5
Operador de máquinas fixas, em geral 2
Operador de movimentação e armazenamento de carga 3
Operador de ponte rolante 2
Operador de produção (química, petroquímica e afins) 8
Operador de retro-escavadeira 7
Operador de telemarketing ativo 2
Operador de telemarketing ativo e receptivo 10
Orientador de tráfego para estacionamento 10
Orientador sócio educativo 1
Padeiro 3
Pedreiro 16
Pedreiro de edificações 5
Perfumista 4
Pintor de veículos (reparação) 2
Porteiro 1
Promotor de vendas 14
Recepcionista atendente 1
Repositor de mercadorias 11
Representante comercial autônomo 2
Revisor têxtil 3
Separador de carnes em matadouro 4
Serigrafista 1
Serralheiro 1
Serralheiro de alumínio 1
Servente (construção civil) 5
Servente de limpeza 17
Servente de obras 10
Servente de pedreiro 4
Soldador 5
Soldador 2
Subchefe de cozinha 1
Supervisor de vendas comercial 2
Tapeceiro de móveis 1
Técnico de manutenção de computador 1
Técnico de manutenção eletrônica 1
Técnico de rede (telecomunicações) 1
Técnico em agropecuária 1
Técnico em atendimento e vendas 3
Técnico em estética 3
Técnico em manutenção de equipamentos de informática 2
Técnico mecânico 6
Técnico mecânico (máquinas) 2
Técnico mecânico de processos 1
Técnico mecânico em ar condicionado 2
Torneiro mecânico 2
Trabalhador rural 1
Tratorista agrícola 3
Vendedor de consórcio 1
Vendedor de serviços 2
Vendedor interno 57
Vendedor pracista 10
Vigilante patrimonial 6
Vistoriador de risco de auto 2
Zelador de edifício 1

VAGAS EXCLUSIVAS P/ PcD (Pessoas com Deficiência (trazer laudo médico atualizado)  :

TOTAL :    57 vagas

Atendente de telemarketing 9
Auxiliar administrativo 20
Operador de caixa 1
Porteiro 2
Servente de obras 3
Vigilante 22

 

ESTÁGIOS (somente p/ quem cursa nível superior ou médio) :

TOTAL:  8 vagas

Auxiliar contábil 3
Consultor jurídico 5
 

