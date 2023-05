Funtrab tem 100 vagas em diversas áreas da construção civil; confira

A Fundação do Trabalho (Funtrab) oferece, nesta quarta (31), 1.428 vagas de emprego em Campo Grande. Na área de construção civil são 100 oportunidades para pedreiros, eletricista e estagiários de engenharia. Há também oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência (PcD).

As vagas estão divididas em: ajudante de obras (22); eletricista de instalações (2); encarregado de obras (3); pedreiro (23); pedreiro de alvenaria (5); pedreiro de reforma em geral (5); pintor de casas (1); pintor de estruturas metálicas; pintor de obras (4); pintor de paredes (2); servente de obras (30); servente de pedreiro (2) e engenheiro sanitarista para estagio (2).

Para evitar filas e aglomerações, o atendimento pode ser agendado pelo aplicativo “MS Contrata+ Para Trabalhadores”.

Em seguida, os interessados devem comparecer na Funtrab com RG, CPF e Carteira de Trabalho, à Rua 13 de maio, 2773, de segunda a sexta, das 7h30 às 13h30, para concorrer às vagas. Das 13h30 às 17h30, o atendimento é direcionado ao Seguro-Desemprego. O trabalhador que não tiver acesso ao aplicativo, deve comparecer na Funtrab com os documentos nos horários descritos acima.

