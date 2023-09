Funtrab tem 1.582 oportunidades de emprego disponíveis; confira as vagas

A Fundação do Trabalho (Funtrab) oferece nesta quarta-feira (27), 1.582 mil vagas para quem busca por um emprego em Campo Grande.



Os interessados devem comparecer na Funtrab ou na Casa do Trabalhador de sua cidade com RG, CPF e Carteira de Trabalho, de segunda a sexta, das 7h30 às 13h30, para concorrer às vagas.

Todas as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso.

Veja a lista de vagas:

Acabador de mármore e granito 3 Açougueiro(ESTÁGIO) 13 Administrador de marketing(ESTÁGIO) 1 Advogado (direito civil)(ESTÁGIO) 1 Agente administrativo(PcD) 1 Agente de coleta de lixo 1 Ajudante de açougueiro (comércio) 2 Ajudante de carga e descarga de mercadoria 58 Ajudante de carga e descarga de mercadoria(PcD) 10 Ajudante de classificador de madeira 2 Ajudante de cozinha 3 Ajudante de eletricista 1 Ajudante de obras 23 Ajudante de obras(PcD) 2 Ajudante de pizzaiolo 1 Ajudante de reflorestamento 6 Ajudante de serralheiro 1 Ajustador mecânico de manutenção 3 Alinhador de pneus 1 Almoxarife 3 Analista contábil(ESTÁGIO) 4 Analista de marketing(ESTÁGIO) 1 Analista de mídias sociais 1 Analista de recursos humanos(ESTÁGIO) 3 Analista de recursos humanos 1 Analista econômico(ESTÁGIO) 1 Analista financeiro (instituições financeiras) 1 Armador de estrutura de concreto(PcD) 2 Arquiteto urbanista(ESTÁGIO) 1 Assistente administrativo(ESTÁGIO) 4 Assistente administrativo 5 Assistente de estúdio (cinema e vídeo)(PcD) 1 Assistente de laboratório industrial 1 Assistente de logística de transporte 1 Assistente de vendas(PcD) 1 Assistente de vendas 3 Atendente balconista 7 Atendente de balcão 26 Atendente de cafeteria 4 Atendente de lanchonete 77 Atendente de lanchonete(PcD) 10 Atendente de lojas 13 Atendente de lojas(PcD) 1 Atendente de lojas e mercados 10 Atendente de lojas e mercados(PcD) 2 Atendente de mesa 4 Atendente de mesa(ESTÁGIO) 1 Atendente de padaria 2 Atendente de peixaria 2 Atendente do setor de rotisserie (pratos prontos) 10 Auxiliar administrativo(PcD) 4 Auxiliar administrativo 12 Auxiliar administrativo(ESTÁGIO) 24 Auxiliar contábil 1 Auxiliar de almoxarifado 1 Auxiliar de armazenamento 45 Auxiliar de barman 1 Auxiliar de cinegrafia 2 Auxiliar de confeitaria 3 Auxiliar de costureira (no acabamento) 2 Auxiliar de cozinha 32 Auxiliar de doceiro 1 Auxiliar de encanador 1 Auxiliar de escritório 1 Auxiliar de escrituração fiscal 2 Auxiliar de estoque 6 Auxiliar de estoque(PcD) 1 Auxiliar de expedição 3 Auxiliar de fabricação nas indústrias de artefatos de cimento 1 Auxiliar de lavanderia 3 Auxiliar de limpeza(PcD) 2 Auxiliar de limpeza 104 Auxiliar de linha de produção(PcD) 2 Auxiliar de linha de produção 106 Auxiliar de logistica 5 Auxiliar de manutenção de edificações 1 Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica 3 Auxiliar de manutenção predial 7 Auxiliar de marceneiro 2 Auxiliar de mecânico de autos 2 Auxiliar de mecânico diesel (exceto de veículos automotores) 3 Auxiliar de operador de usina de asfalto 1 Auxiliar de padeiro 8 Auxiliar de pessoal 2 Auxiliar de pizzaiolo 4 Auxiliar de serigrafia 3 Auxiliar de torneiro mecânico 1 Auxiliar de vidraceiro 2 Auxiliar financeiro(PcD) 1 Auxiliar financeiro 6 Auxiliar mecânico de ar condicionado 2 Auxiliar mecânico de refrigeração 3 Auxiliar nos serviços de alimentação 10 Auxiliar técnico de refrigeração 8 Azulejista 10 Balconista de açougue 4 Barman 2 Biomédico(ESTÁGIO) 2 Borracheiro 3 Camareira de hotel 9 Campeiro – na agropecuária 1 Campeiro – na pecuária 3 Carpinteiro 3 Carpinteiro de obras 9 Caseiro 1 Cerimonialista 1 Chapista de lanchonete 1 Chefe de cozinha 1 Chefe de seção de expedição(PcD) 2 Chefe de serviço de limpeza 2 Churrasqueiro 1 Confeiteiro 2 Conferente de carga e descarga 3 Conferente de carga e descarga(PcD) 5 Conferente de logística 2 Consultor de vendas 15 Consultor de vendas(PcD) 1 Contador 1 Controlador de serviço de transporte rodoviário 1 Coordenador de restaurante 1 Copeiro de hotel 1 Costureira de máquina reta 2 Costureira de máquinas industriais 21 Costureira em geral 5 Costureiro, a máquina na confecção em série 1 Costureiro de roupa de couro e pele 2 Costureiro velamista 1 Cozinheiro de restaurante 3 Cozinheiro geral 2 Cuidador de idosos 4 Dedetizador 2 Designers de interiors(ESTÁGIO) 1 Editor de tv e vídeo 1 Eletricista 5 Eletricista auxiliar 6 Eletricista de instalações 1 Eletricista de instalações de prédios 1 Eletricista de instalações de veículos automotores 4 Eletricista de linha de baixa-tensão 50 Eletricista de veículos de máquinas operatrizes 1 Empacotador, a mão(PcD) 2 Empregado doméstico nos serviços gerais 8 Empregado doméstico arrumador 1 Empregado doméstico faxineiro 5 Encanador 1 Encarregado da área florestal 1 Encarregado de seção de controle de produção 3 Enfermeiro(ESTÁGIO) 4 Engenheiro civil(ESTÁGIO) 2 Engenheiro de produção(PcD) 1 Engenheiro de produção(ESTÁGIO) 2 Enxugador e acabador na lavagem de veículos 2 Especialista em engenharia elétrica e eletrônica (ESTÁGIO) 1 Estoquista 12 Faturista 1 Fazedor de cerca – inclusive na agropecuária 1 Fiel de depósito 5 Fiscal de prevenção de perdas 3 Fisioterapeuta geral(ESTÁGIO) 1 Fonoaudiólogo geral 2 Frentista 12 Funileiro de automóveis (reparação) 2 Funileiro de veículos (reparação) 5 Garçom 14 Gastrólogo(ESTÁGIO) 2 Gerente administrativo 1 Gerente de departamento pessoal 1 Gerente de frota 1 Impressor digital 1 Inspetor de manutenção (mecânica) 5 Inspetor de qualidade – nas indústrias 5 Instalador fotovoltaico 1 Instalador-reparador de redes e cabos telefônicos 2 Jornalista 2 Jornalista(ESTÁGIO) 1 Lavador de automóveis 2 Lavador de carros 3 Lavador de roupas 1 Lavador de veículos 5 Lubrificador de máquinas 1 Lubrificador industrial 2 Manobrista 4 Marceneiro 1 Marceneiro de móveis 1 Mecânico 7 Mecânico de ar-condicionado e refrigeração 1 Mecânico de auto em geral 4 Mecânico de manutenção de caminhão a diesel 15 Mecânico de manutenção de motores diesel (exceto de veículos automotores) 1 Mecânico de manutenção hidráulica 1 Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) 2 Mecânico de motocicletas 2 Mecânico de motor a diesel 6 Mecânico de refrigeração 1 Mecânico de veículos 1 Mensageiro 2 Monitor infantil 1 Montador de andaimes (edificações) 9 Montador de automóveis 1 Montador de elevadores e similares 2 Montador de móveis e artefatos de madeira 1 Montador de veículos (reparação) 1 Motorista carreteiro 14 Motorista de ambulância 2 Motorista de automóveis 1 Motorista de caminhão 9 Motorista de caminhão-guincho pesado com munk 1 Motorista de caminhão-pipa 1 Motorista de ônibus rodoviário 16 Motorista de ônibus urbano 1 Motorista entregador 34 Office-boy 1 Oficial de manutenção 1 Oficial de manutenção predial 2 Oficial de manutenção predial(PcD) 5 Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações 1 Operador de bate-estacas 3 Operador de caixa(PcD) 12 Operador de caixa 44 Operador de empilhadeira 1 Operador de extrusora de borracha e plástico 2 Operador de máquinas de construção civil e mineração 20 Operador de processo de produção 3 Operador de retro-escavadeira 1 Operador de telemarketing ativo 10 Operador de telemarketing ativo e receptivo 2 Operador de trator – exclusive na agropecuária 1 Operador de vendas (lojas) 3 Operador de vendas (lojas)(PcD) 1 Padeiro 3 Panfleteiro 2 Pedagogo(ESTÁGIO) 7 Pedreiro 29 Pedreiro(PcD) 7 Peixeiro (comércio varejista) 1 Pintor de automóveis 1 Pintor de veículos (reparação) 1 Piscineiro 2 Pizzaiolo 5 Polidor de automóveis 1 Preparador de peça para decapagem 1 Preparador físico(ESTÁGIO) 2 Preparador físico 2 Professor das séries iniciais(ESTÁGIO) 2 Professor das séries iniciais 1 Professor de educação física do ensino fundamental(ESTÁGIO) 1 Promotor de vendas 25 Psicólogo do trabalho(ESTÁGIO) 1 Psicólogo organizacional 1 Recepcionista atendente(ESTÁGIO) 3 Recepcionista atendente 4 Recepcionista de consultório médico ou dentário 1 Recepcionista, em geral 1 Recepcionista secretária 3 Redator de publicidade 1 Repositor – em supermercados(PcD) 2 Repositor de mercadorias 5 Repositor de mercadorias(PcD) 12 Salgadeiro 6 Secretária (técnico em secretariado – português) 5 Secretária(o) executiva(o) 1 Separador de sucata 3 Serrador de mármore 1 Serralheiro 5 Serralheiro de alumínio 1 Servente (construção civil) 2 Servente de limpeza 6 Servente de limpeza(PcD) 5 Servente de obras 36 Servente de obras(PcD) 10 Soldador 2 Supervisor comercial 1 Supervisor da manutenção e reparação de veículos leves 1 Supervisor de almoxarifado 2 Supervisor de atendimento ao cliente 1 Supervisor de cozinha 1 Tapeceiro de autos 1 Tapeceiro de veículos 1 Técnico agrícola 1 Técnico de contabilidade 1 Técnico de enfermagem(ESTÁGIO) 1 Técnico de manutenção de computador 1 Técnico de manutenção industrial 2 Técnico de planejamento e programação da manutenção 5 Técnico de refrigeração (instalação) 1 Técnico eletrônico em geral 1 Técnico em atendimento e vendas 1 Técnico em manutenção de equipamentos de informática 1 Técnico em manutenção de máquinas 2

