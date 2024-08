Funtrab tem 1.812 vagas de emprego para esta terça na Capital

Entre as quase duas mil vagas ofertadas pela Fundação do Trabalho de MS (Funtrab) nesta terça-feira (11), estão oportunidades para atendimento, construção civil, vendas e segurança. As oportunidades anunciadas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento.

As vagas em destaque são para: Ajudante de carga e descarga de mercadoria, auxiliar de linha de produção , auxiliar de limpeza, operador de caixa, pedreiro, entre outros. Todas as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso

Os interessados podem comparecer na Funtrab com RG, CPF e Carteira de Trabalho, à Rua 13 de maio, 2773, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30, para concorrer às vagas e requerer Seguro-Desemprego.

O atendimento também é feito na Rede Fácil das 8h às 13h.

Fácil Aero Rancho – Av. Marechal Deodoro, 2606 (Toda segunda-feira)

Fácil Guaicurus – Av. Gury Marques, 5111 – Jardim Monumento (Toda quarta-feira)

Fácil General Osório – Rua Santo Ângelo, 51 – Cel. Antonino (Toda quinta-feira).

OCUPAÇÃO Nº DE VAGAS

Açougueiro 3 Açougueiro desossador 15 Adesivador 6 Administrador de contadorias e registros fiscais 1 Advogado previdenciário 1 Agente de pátio 1 Agente de vendas de serviços 1 Ajudante de carga e descarga de mercadoria 73 Ajudante de cozinha 4 Ajudante de eletricista 1 Ajudante de motorista 20 Ajudante de obras 7 Ajudante de padeiro 10 Ajudante de reflorestamento 5 Ajudante de serralheiro 2 Ajudante de serviço de (aplicação de produtos agroquímicos) 1 Alimentador de linha de produção 3 Alinhador de direção 2 Alinhador de pneus 1 Almoxarife 2 Analista de contabilidade 1 Analista de marketing 1 Analista de suporte técnico 1 Analista financeiro (instituições financeiras) 1 Armador de estrutura de concreto 3 Arte-finalista 5 Assistente administrativo 1 Assistente de cobrança 1 Assistente de prevenção de perdas 2 Assistente de vendas 6 Atendente balconista 2 Atendente barista 1 Atendente de balcão 18 Atendente de balcão de café 8 Atendente de cafeteria 3 Atendente de farmácia – balconista 2 Atendente de lanchonete 47 Atendente de lojas 8 Atendente de lojas e mercados 3 Atendente de mesa 6 Atendente de padaria 9 Auxiliar administrativo 8 Auxiliar de armazenamento 10 Auxiliar de confeiteiro 1 Auxiliar de corte (preparação da confecção de roupas) 1 Auxiliar de costura 5 Auxiliar de costureira (no acabamento) 2 Auxiliar de cozinha 43 Auxiliar de crédito 1 Auxiliar de depósito 6 Auxiliar de dobrador (metais) 1 Auxiliar de escritório 1 Auxiliar de escrituração fiscal 2 Auxiliar de estoque 9 Auxiliar de expedição 1 Auxiliar de faturamento 1 Auxiliar de limpeza 101 Auxiliar de linha de produção 53 Auxiliar de logistica 10 Auxiliar de manutenção predial 9 Auxiliar de marceneiro 6 Auxiliar de mecânico de autos 11 Auxiliar de padeiro 4 Auxiliar de topógrafo 1 Auxiliar em saúde bucal 2 Auxiliar financeiro 1 Auxiliar nos serviços de alimentação 16 Auxiliar operacional de logística 20 Auxiliar técnico de mecânica 1 Auxiliar técnico eletrônico 1 Babá 1 Balconista 3 Barista 2 Bordadeira 1 Cabeleireiro 1 Cabista 2 Camareira de hotel 1 Captador de recursos 2 Carpinteiro 4 Carreteiro (motorista de caminhão-carreta) 100 Comunicador de rádio e televisão 2 Conferente de carga e descarga 10 Consultor de vendas 16 Controlador de pragas 1 Copeiro 6 Costureira de máquinas industriais 20 Costureira em geral 2 Costureiro de roupas (confecção em série) 7 Cozinheiro de restaurante 2 Cozinheiro geral 1 Designer de sobrancelhas 1 Digitador 1 Diretor de redação 1 Editor de mídia audiovisual 1 Eletricista auxiliar 1 Eletricista de instalações 10 Eletricista de instalações de veículos automotores 13 Eletricista de manutenção de linhas elétricas 16 Eletricista de manutenção em geral 5 Eletricista de manutenção industrial 1 Eletricista de rede 15 Empacotador, a mão 3 Empregado doméstico nos serviços gerais 12 Encanador 30 Estoquista 6 Farmacêutico 4 Fiel de depósito 5 Fiscal de prevenção de perdas 5 Funileiro de automóveis (reparação) 1 Funileiro de veículos (reparação) 1 Garçom 12 Gerente de papelaria 1 Gerente de vendas 2 Instalador de alarmes residenciais 1 Instalador de película solar (insulfilm) 5 Instalador de som e acessórios de veículos 2 Instalador-reparador de redes e cabos telefônicos 10 Jardineiro 10 Lavador de ônibus 20 Lubrificador de automóveis 1 Marceneiro 4 Mecânico 2 Mecânico de auto em geral 4 Mecânico de automóvel 3 Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas (tratores) 1 Mecânico de manutenção de máquinas industriais 2 Mecânico de motor a diesel 10 Mecânico de refrigeração 2 Mecânico de veículos 1 Mecânico de veículos automotores a diesel (exceto tratores) 1 Montador de andaimes (edificações) 4 Montador de automóveis 1 Montador de estruturas metálicas 20 Montador mecânico (máquinas industriais) 2 Motofretista 4 Motorista de caminhão 46 Motorista de carro de passeio 1 Motorista de ônibus rodoviário 8 Motorista de ônibus urbano 57 Motorista entregador 5 Oficial de manutenção 3 Oficial de manutenção predial 2 Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações 1 Operador de acabamento (indústria gráfica) 4 Operador de balanças rodoviárias 1 Operador de caixa 29 Operador de embalagem, a máquina 1 Operador de empilhadeira 3 Operador de estação de tratamento de água e efluentes 2 Operador de fulão 2 Operador de manutenção e recarga de extintor de incêndio 1 Operador de máquina-elevador 2 Operador de máquinas fixas, em geral 2 Operador de processo de produção 5 Operador de telemarketing ativo 3 Operador de telemarketing ativo e receptivo 75 Operador de vendas (lojas) 3 Oxicortador a mão e a máquina 1 Padeiro 3 Passadeira de peças confeccionadas 1 Passador de roupas 1 Pedagogo 1 Pedreiro 22 Pedreiro de acabamento 2 Pedreiro de concreto 2 Peixeiro (comércio varejista) 1 Pintor de veículos (reparação) 1 Pizzaiolo 1 Porteiro 1 Preparador de peça para decapagem 1 Produtor de conteúdo digital 1 Projetista elétrico 1 Promotor de vendas 3 Promotor de vendas especializado 5 Recepcionista de hotel 2 Recepcionista, em geral 1 Repórter cinematográfico 1 Repositor de mercadorias 31 Saladeiro 1 Salgadeiro 1 Serralheiro 13 Servente de limpeza 40 Servente de obras 19 Servente de pedreiro 8 Sinaleiro (orientação de guindastes e equipamentos similares) 2 Soldador 4 Soldador elétrico 1 Soldador manual 1 Subgerente de restaurante 1 Supervisor comercial 5 Supervisor de manutenção industrial 1 Supervisor de vendas comercial 1 Técnico de balanças (eletrônicas) 1 Técnico de laboratório médico 2 Técnico de manutenção de computador 1 Técnico de rede (telecomunicações) 2 Técnico em eletromecânica 1 Técnico em fibras ópticas 10 Técnico em manutenção de equipamentos de informática 2 Técnico em manutenção de equipamentos e instrumentos médico-hospitalares 2 Técnico em manutenção de máquinas 2 Torneiro mecânico 4 Tratador (eqüinos) 1 Tratador de animais – na pecuária 3 Vendedor de serviços 41 Vendedor interno 64 Vendedor porta a porta 17 Vendedor pracista 13 Vigia noturno 2 Viveirista (mudas) 1 Zelador 2 Total Geral 1812

VAGAS EXCLUSIVAS P/ PcD (Pessoas com Deficiência (trazer laudo médico atualizado) :

TOTAL : 124 vagas

Atendente do setor de frios e laticínios 1 Auxiliar administrativo 5 Auxiliar de limpeza 25 Auxiliar de linha de produção 20 Copeiro 5 Jardineiro 10 Rasteleiro de asfalto 5 Recepcionista atendente 3 Servente de limpeza 40 Servente de obras 10

VAGAS P/ ESTÁGIOS (somente p/ quem cursa nível superior ou médio) :

TOTAL: 25 vagas

Auxiliar administrativo 20 Auxiliar contábil 2 Auxiliar de logistica 1 Auxiliar jurídico 1 Pedagogo 1

