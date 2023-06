Funtrab tem 19 vagas de estágio na Capital; confira as áreas

As oportunidades ofertadas através da Fundação do Trabalho (Funtrab) nesta quinta-feira (15) são para estágio em seis áreas de atuação para quem está cursando nível superior.

São cinco vagas para estágio de advogado, 10 para profissionais de educação física na saúde, uma para assistente de mídias sociais, uma para assistente de produção (moda), uma para nutricionista e uma vaga para eletromecânico de manutenção de elevadores.

A Funtrab disponibiliza o agendamento de atendimento por meio do aplicativo “MS Contrata+”. Depois o candidato deve ir à Funtrab com RG, CPF e Carteira de Trabalho, à Rua 13 de maio, n º 2.773, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30.

O candidato que não tiver acesso ao aplicativo, pode comparecer na Funtrab (nos dias, horários e com os documentos acima) para ser atendido.

